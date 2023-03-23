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Украина ежедневно использует до 7 тысяч артснарядов – генсек НАТО

"Украинская правда"Четверг, 23 марта 2023, 03:49
Украина ежедневно использует до 7 тысяч артснарядов – генсек НАТО
Артснаряды. Фото из открытых источников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за интенсивности боев украинская армия вынуждена ежедневно тратить от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов.

Источник: Столтенберг в интервью The Guardian

Прямая речь: "Бои настолько интенсивны, что Украина в день использует от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов против 20 тысяч, которые использует РФ. Текущий уровень расходов боеприпасов выше, чем уровень производства".  

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Детали: Столтенберг отметил, что "Путин не планирует мира, он планирует новую войну", а потому Западу надо быть готовым в дальнейшем поддерживать Украину боеприпасами и оружием.  

Он рассказал, что РФ наращивает военно-промышленное производство и обращается за оружием к авторитарным режимам Ирана, Северной Кореи и других государств.

Столтенберг также призвал членов НАТО на саммите в Вильнюсе договориться тратить на оборону не менее 2% ВВП.

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Напомним: Ранее издание Financial Times сообщило, что украинские защитники за сутки используют около 5-6 тысяч артиллерийских снарядов – это годовой заказ небольшой страны Европы.

Темы: НАТОвойнаУкраина
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