Украина ежедневно использует до 7 тысяч артснарядов – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что из-за интенсивности боев украинская армия вынуждена ежедневно тратить от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов.

Источник: Столтенберг в интервью The Guardian

Прямая речь: "Бои настолько интенсивны, что Украина в день использует от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов против 20 тысяч, которые использует РФ. Текущий уровень расходов боеприпасов выше, чем уровень производства".

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Детали: Столтенберг отметил, что "Путин не планирует мира, он планирует новую войну", а потому Западу надо быть готовым в дальнейшем поддерживать Украину боеприпасами и оружием.

Он рассказал, что РФ наращивает военно-промышленное производство и обращается за оружием к авторитарным режимам Ирана, Северной Кореи и других государств.

Столтенберг также призвал членов НАТО на саммите в Вильнюсе договориться тратить на оборону не менее 2% ВВП.

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Напомним: Ранее издание Financial Times сообщило, что украинские защитники за сутки используют около 5-6 тысяч артиллерийских снарядов – это годовой заказ небольшой страны Европы.