Окупанти у Бахмуті видихаються, скоро ми цим скористаємося – Сирський

Російські окупанти втрачають значні сили у місті Бахмут на Донеччині, ворог видихається і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці.



Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнер". Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом".

Деталі: Сирський зазначив, що українські воїни перебувають під безперервним вогнем артилерії та авіації противника, але при цьому демонструють "надлюдську стійкість, мужність та хоробрість".

Зокрема, командувач Сухопутних військ ЗСУ відзначив підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад, які зараз б’ються на сході країни.