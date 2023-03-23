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Оккупанты в Бахмуте выдыхаются, скоро мы этим воспользуемся – Сырский

Ирина БалачукЧетверг, 23 марта 2023, 07:51
Оккупанты в Бахмуте выдыхаются, скоро мы этим воспользуемся – Сырский
Александр Сырский. Фото из Telegram

Российские оккупанты теряют значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается и ВСУ совсем скоро этим воспользуются, заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Агрессор не оставляет надежды любой ценой взять Бахмут, несмотря на потери в живой силе и в технике.

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Основными силами РФ на этом направлении являются представители ЧВК "Вагнер". Не жалея ничего они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском".

Детали: Сырский отметил, что украинские воины находятся под непрерывным огнем артиллерии и авиации противника, но при этом демонстрируют "сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость".

В частности, командующий Сухопутных войск ВСУ отметил подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад, которые сейчас сражаются на востоке страны.

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Темы: Бахмутвойна
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