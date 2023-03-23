Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кримчанину, двічі заарештованому за українські пісні, заборонили писати в соцмережі 2 роки

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 10:19
Кримчанину, двічі заарештованому за українські пісні, заборонили писати в соцмережі 2 роки
Кримчанин Білозеров. Фото з соцмереж

Колишнього викладача з тимчасово окупованого Сімферополя Андрія Білозерова, якого вже двічі заарештовували за українські пісні, звинуватили в повторній "дискредитації" російської армії й оштрафували на 100 тисяч рублів та заборонили писати в соцмережі упродовж 2 років.

Джерело: російське видання "ОВД-Инфо"

Деталі: Вирок виносив окупаційний Центральний райсуд Сімферополя.

Реклама:

Штраф Білозеров може виплачувати в розстрочку – по 10 тисяч рублів на місяць.

Приводом для кримінального переслідування став пост кримчанина у "ВКонтакте".

У жовтні 2022 року Білозеров опублікував у соцмережі текст: "Безневинних дітей і жінок України на Донбасі 8 років бомбили ЗС РФ, повертаючи гармати з передової в бік Донецька, а останні пів року знову ж таки ЗС РФ бомбардують українські міста і вбивають українських жителів". 

ВІДЕО ДНЯ

Кримінальну справу порушили в грудні 2022 року – і відтоді Білозеров перебував під домашнім арештом.

Передісторія:

  • У вересні 2022 року на Андрія Білозерова склали адміністративний протокол за те, що в перерві між заняттями в технікумі він увімкнув ролик із піснею про безпілотники Bayraktar. Викладача заарештували на 13 діб за "дискредитацію" армії та "демонстрацію нацистської символіки" і звільнили з технікуму.
  • У листопаді 2022 року Білозерова повторно заарештували на 14 діб за публікацію на своїй сторінці у "ВКонтакте" української пісні "Червона калина".

Теми: РосіяКримокупаціяСімферополь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Росія
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
В арімії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: