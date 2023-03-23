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Кримчанину, двічі заарештованому за українські пісні, заборонили писати в соцмережі 2 роки

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 11:19
Кримчанину, двічі заарештованому за українські пісні, заборонили писати в соцмережі 2 роки
Кримчанин Білозеров. Фото з соцмереж

Колишнього викладача з тимчасово окупованого Сімферополя Андрія Білозерова, якого вже двічі заарештовували за українські пісні, звинуватили в повторній "дискредитації" російської армії й оштрафували на 100 тисяч рублів та заборонили писати в соцмережі упродовж 2 років.

Джерело: російське видання "ОВД-Инфо"

Деталі: Вирок виносив окупаційний Центральний райсуд Сімферополя.

Штраф Білозеров може виплачувати в розстрочку – по 10 тисяч рублів на місяць.

Приводом для кримінального переслідування став пост кримчанина у "ВКонтакте".

У жовтні 2022 року Білозеров опублікував у соцмережі текст: "Безневинних дітей і жінок України на Донбасі 8 років бомбили ЗС РФ, повертаючи гармати з передової в бік Донецька, а останні пів року знову ж таки ЗС РФ бомбардують українські міста і вбивають українських жителів". 

Кримінальну справу порушили в грудні 2022 року – і відтоді Білозеров перебував під домашнім арештом.

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Передісторія:

  • У вересні 2022 року на Андрія Білозерова склали адміністративний протокол за те, що в перерві між заняттями в технікумі він увімкнув ролик із піснею про безпілотники Bayraktar. Викладача заарештували на 13 діб за "дискредитацію" армії та "демонстрацію нацистської символіки" і звільнили з технікуму.
  • У листопаді 2022 року Білозерова повторно заарештували на 14 діб за публікацію на своїй сторінці у "ВКонтакте" української пісні "Червона калина".

Теми: РосіяКримокупаціяСімферополь
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