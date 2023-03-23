Кримчанину, двічі заарештованому за українські пісні, заборонили писати в соцмережі 2 роки
Колишнього викладача з тимчасово окупованого Сімферополя Андрія Білозерова, якого вже двічі заарештовували за українські пісні, звинуватили в повторній "дискредитації" російської армії й оштрафували на 100 тисяч рублів та заборонили писати в соцмережі упродовж 2 років.
Джерело: російське видання "ОВД-Инфо"
Деталі: Вирок виносив окупаційний Центральний райсуд Сімферополя.
Штраф Білозеров може виплачувати в розстрочку – по 10 тисяч рублів на місяць.
Приводом для кримінального переслідування став пост кримчанина у "ВКонтакте".
У жовтні 2022 року Білозеров опублікував у соцмережі текст: "Безневинних дітей і жінок України на Донбасі 8 років бомбили ЗС РФ, повертаючи гармати з передової в бік Донецька, а останні пів року знову ж таки ЗС РФ бомбардують українські міста і вбивають українських жителів".
Кримінальну справу порушили в грудні 2022 року – і відтоді Білозеров перебував під домашнім арештом.
Передісторія:
- У вересні 2022 року на Андрія Білозерова склали адміністративний протокол за те, що в перерві між заняттями в технікумі він увімкнув ролик із піснею про безпілотники Bayraktar. Викладача заарештували на 13 діб за "дискредитацію" армії та "демонстрацію нацистської символіки" і звільнили з технікуму.
- У листопаді 2022 року Білозерова повторно заарештували на 14 діб за публікацію на своїй сторінці у "ВКонтакте" української пісні "Червона калина".