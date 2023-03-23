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Крымчанину, дважды арестованному за украинские песни, запретили писать в соцсети 2 года

Ирина БалачукЧетверг, 23 марта 2023, 10:19
Крымчанину, дважды арестованному за украинские песни, запретили писать в соцсети 2 года
Крымчанин Белозеров. Фото из соцсетей

Бывшего преподавателя из временно оккупированного Симферополя Андрея Белозерова, которого уже дважды арестовывали за украинские песни, обвинили в повторной "дискредитации" российской армии и оштрафовали на 100 тысяч рублей и запретили писать в соцсети в течение 2 лет.

Источник: российское издание "ОВД-Инфо"

Детали: Приговор выносил оккупационный Центральный райсуд Симферополя.

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Штраф Белозеров может выплачивать в рассрочку – по 10 тысяч рублей в месяц.

Поводом для уголовного преследования стал крымчанина во "ВКонтакте".

В октябре 2022 года Белозеров опубликовал в соцсети текст: "Невинных детей и женщин Украины на Донбассе 8 лет бомбили ВС РФ, поворачивая пушки с передовой в сторону Донецка, а последние полгода опять же ВС РФ бомбят украинские города и убивают украинских жителей".  

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Уголовное дело возбудили в декабре 2022 года – и с того времени Белозеров находился под домашним арестом.

Предыстория:

  • В сентябре 2022 года на Андрея Белозерова составили административный протокол за то, что в перерыве между занятиями в техникуме он включил ролик с песней про беспилотники Bayraktar. Преподавателя арестовали на 13 суток за "дискредитацию" армии и "демонстрацию нацистской символики" и уволили из техникума.
  • В ноябре 2022 года Белозерова повторно арестовали на 14 суток за публикацию на своей странице во "ВКонтакте" украинской песни "Червона калина".

Темы: РосcияКрымоккупацияСимферополь
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