Крымчанину, дважды арестованному за украинские песни, запретили писать в соцсети 2 года

Бывшего преподавателя из временно оккупированного Симферополя Андрея Белозерова, которого уже дважды арестовывали за украинские песни, обвинили в повторной "дискредитации" российской армии и оштрафовали на 100 тысяч рублей и запретили писать в соцсети в течение 2 лет.

Источник: российское издание "ОВД-Инфо"

Детали: Приговор выносил оккупационный Центральный райсуд Симферополя.

Штраф Белозеров может выплачивать в рассрочку – по 10 тысяч рублей в месяц.

Поводом для уголовного преследования стал крымчанина во "ВКонтакте".

В октябре 2022 года Белозеров опубликовал в соцсети текст: "Невинных детей и женщин Украины на Донбассе 8 лет бомбили ВС РФ, поворачивая пушки с передовой в сторону Донецка, а последние полгода опять же ВС РФ бомбят украинские города и убивают украинских жителей".

Уголовное дело возбудили в декабре 2022 года – и с того времени Белозеров находился под домашним арестом.

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