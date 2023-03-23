Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Авдіївці залишаються 2 тисячі цивільних, а ворог пробує штурмувати – генерал Тарнавський

Альона Мазуренко Четвер, 23 березня 2023, 12:19
В Авдіївці залишаються 2 тисячі цивільних, а ворог пробує штурмувати – генерал Тарнавський
фото: ТГ Тарнавського

Попри постійні обстріли окупантів в Авдіївці залишається майже 2 тисяці людей, які відмовляються виїжджати. Цивільне населення фактично живе у підвалах. 

Джерело: бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram, начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону

Пряма мова Тарнавського: "Ворог здійснює спроби штурмових дій в районах Авдіївки та Мар‘їнки.

Реклама:

У Авдіївці росіяни обстрілюють житлові будинки і хочуть продавити нашу оборону з метою оточення міста.

Сили оборони тримають фронт і дають гідну відсіч. Штурмові спроби ворога розбиваються. Наші воїни завдають росіянам відчутних втрат.

В місті залишається біля 2000 людей, які відмовляються виїздити. Люди проживають в підвалах".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Генерал повідомив, що окупанти ведуть прицільний вогонь по магазинах, центрах надання допомоги, а також по комунальних підприємствах.

В Авдіївці відсутнє світло, вода та тепло вже майже рік.

За його словами, востаннє світло у місті було 14 травня 2022 року.

Дмитрашківський додав, що ворог постійно обстрілює місто: "Ми не бачили жодного будинку, який не постраждав би від ворожих снарядів".

Крім цього, противник намагається обійти Авдіївку і здійснює атаки на місто.

Тільки за 22 березня було зафіксовано 26 атак, але ворога відбили й він зазнав серйозних втрат.

Пряма мова Дмитрашківського: "Було знищено більше ніж сотню особового складу ворожої армії та поранено понад 240 осіб. Також, маємо інформацію, що наші Сили оборони знищили два танки, два БТР, чотири БМП, два комплекси РЕБ "Житель" і "Борисоглібськ", САУ та одну систему залпового вогню".

Теми: АвдіївкавійнаЗбройні силиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Авдіївка
На Донеччині росіяни вбили двох цивільних і поранили ще двох минулої доби
Росіяни намагались наступати на 4 напрямках, але безуспішно − Генштаб
Росіяни вдарили ракетами по Авдіївці: влучили у багатоповерхівку, 2 поранених
Останні новини
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
Усі новини...
Реклама: