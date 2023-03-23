В Авдіївці залишаються 2 тисячі цивільних, а ворог пробує штурмувати – генерал Тарнавський

Попри постійні обстріли окупантів в Авдіївці залишається майже 2 тисяці людей, які відмовляються виїжджати. Цивільне населення фактично живе у підвалах.

Джерело: бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський в Telegram, начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону

Пряма мова Тарнавського: "Ворог здійснює спроби штурмових дій в районах Авдіївки та Мар‘їнки.

У Авдіївці росіяни обстрілюють житлові будинки і хочуть продавити нашу оборону з метою оточення міста.

Сили оборони тримають фронт і дають гідну відсіч. Штурмові спроби ворога розбиваються. Наші воїни завдають росіянам відчутних втрат.

В місті залишається біля 2000 людей, які відмовляються виїздити. Люди проживають в підвалах".

Деталі: Генерал повідомив, що окупанти ведуть прицільний вогонь по магазинах, центрах надання допомоги, а також по комунальних підприємствах.

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В Авдіївці відсутнє світло, вода та тепло вже майже рік.

За його словами, востаннє світло у місті було 14 травня 2022 року.

Дмитрашківський додав, що ворог постійно обстрілює місто: "Ми не бачили жодного будинку, який не постраждав би від ворожих снарядів".

Крім цього, противник намагається обійти Авдіївку і здійснює атаки на місто.

Тільки за 22 березня було зафіксовано 26 атак, але ворога відбили й він зазнав серйозних втрат.

Пряма мова Дмитрашківського: "Було знищено більше ніж сотню особового складу ворожої армії та поранено понад 240 осіб. Також, маємо інформацію, що наші Сили оборони знищили два танки, два БТР, чотири БМП, два комплекси РЕБ "Житель" і "Борисоглібськ", САУ та одну систему залпового вогню".