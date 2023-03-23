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В Авдеевке остаются 2 тысячи гражданских, а враг пытается штурмовать – генерал Тарнавский

Алена МазуренкоЧетверг, 23 марта 2023, 12:19
В Авдеевке остаются 2 тысячи гражданских, а враг пытается штурмовать – генерал Тарнавский
фото: ТГ Тарнавского

Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов в Авдеевке остается почти 2 тысячи человек, которые отказываются выезжать. Гражданское население фактически живет в подвалах.

Источник: бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона

Прямая речь Тарнавского: "Враг осуществляет попытки штурмовых действий в районах Авдеевки и Марьинки.

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В Авдеевке россияне обстреливают жилые дома и хотят продавить нашу оборону с целью окружения города.

Силы обороны держат фронт и дают достойный отпор. Штурмовые попытки врага разбиваются. Наши воины наносят россиянам ощутимые потери.

В городе остается около 2000 человек, которые отказываются выезжать. Люди проживают в подвалах".

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Детали: Генерал сообщил, что оккупанты ведут прицельный огонь по магазинам, центрам оказания помощи, а также по коммунальным предприятиям.

В Авдеевке отсутствует свет, вода и тепло уже почти год.

По его словам, последний раз свет в городе был 14 мая 2022 года.

Дмитрашковский добавил, что враг постоянно обстреливает город: "Мы не видели ни одного дома, который не пострадал бы от вражеских снарядов".

Кроме этого, противник пытается обойти Авдеевку и осуществляет атаки на город.

Только за 22 марта было зафиксировано 26 атак, но врага отбили и он понес серьезные потери.

Прямая речь Дмитрашковского: "Было уничтожено более сотни личного состава вражеской армии и ранены более 240 человек. Также, есть информация, что наши Силы обороны уничтожили два танка, два БТР, четыре БМП, два комплекса РЭБ "Житель" и "Борисоглебск", САУ и одну систему залпового огня".

Темы: АвдеевкавойнаВооруженные силыобстрел
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