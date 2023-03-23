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Зеленский приехал в Херсонскую область и пообещал все отстроить

Ирина БалачукЧетверг, 23 марта 2023, 12:26
Зеленский приехал в Херсонскую область и пообещал все отстроить
Фото ОП

Президент Владимир Зеленский 23 марта посетил Херсонскую область, пообщался с жителями и пообещал постепенно восстановить все, что уничтожили российские оккупанты.

Источник: Зеленский в Telegram, сайт Офиса президента

Прямая речь Зеленского: "Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждено много домов и объектов социальной инфраструктуры.

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Говорил с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов".

Детали: Сообщается, что сейчас в Посад-Покровском восстанавливают электро- и водоснабжение, отстраивают медицинскую амбулаторию и что уже в село возвращаются люди.

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Зеленский заявил, что основные работы постараются выполнить до зимы. Приоритетом определили возвращение жителям электроснабжения. А питьевую воду пока будут давать по графику.

Также сообщается, что Зеленский провел координационное совещание по вопросам безопасности и ликвидации последствий российских ударов и заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в области. 

Президент также вручил государственные награды украинским военным, которые участвуют в обороне Херсонской области.  

 
фото ОП

А защитники подарили Зеленскому часы с изображением герба Украины и карты Крыма, изготовленные из части ствола подбитой вражеской пушки. 

 
фото ОП

Предыстория:

  • 22 марта Владимир Зеленский посетил в Донецкой области передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, наградил там героев, которые защищают Украину, а также навестил раненых бойцов.
  • Во время рабочей поездки в Донецкую область президент провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации с безопасностью в регионе.
  • Также Зеленский 22 марта прибыл в Харьков, где передал городскому голове Игорю Терехову почетную награду "Город-герой Украины".

Темы: ЗеленскийХерсонская областьвойнаэнергетика
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