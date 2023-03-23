Зеленский приехал в Херсонскую область и пообещал все отстроить
Президент Владимир Зеленский 23 марта посетил Херсонскую область, пообщался с жителями и пообещал постепенно восстановить все, что уничтожили российские оккупанты.
Источник: Зеленский в Telegram, сайт Офиса президента
Прямая речь Зеленского: "Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское, где в результате полномасштабной агрессии России повреждено много домов и объектов социальной инфраструктуры.
Говорил с местными жителями об актуальных вопросах и потребностях. Все восстановим, все отстроим. Так же, как и каждый город и село, пострадавшее от оккупантов".
Детали: Сообщается, что сейчас в Посад-Покровском восстанавливают электро- и водоснабжение, отстраивают медицинскую амбулаторию и что уже в село возвращаются люди.
Зеленский заявил, что основные работы постараются выполнить до зимы. Приоритетом определили возвращение жителям электроснабжения. А питьевую воду пока будут давать по графику.
Также сообщается, что Зеленский провел координационное совещание по вопросам безопасности и ликвидации последствий российских ударов и заслушал доклад военного командования об оперативной обстановке в области.
Президент также вручил государственные награды украинским военным, которые участвуют в обороне Херсонской области.
А защитники подарили Зеленскому часы с изображением герба Украины и карты Крыма, изготовленные из части ствола подбитой вражеской пушки.
Предыстория:
- 22 марта Владимир Зеленский посетил в Донецкой области передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, наградил там героев, которые защищают Украину, а также навестил раненых бойцов.
- Во время рабочей поездки в Донецкую область президент провел координационное совещание по вопросам социально-экономической и актуальной ситуации с безопасностью в регионе.
- Также Зеленский 22 марта прибыл в Харьков, где передал городскому голове Игорю Терехову почетную награду "Город-герой Украины".