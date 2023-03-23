Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вагнерівці" депортують мешканців з передмістя Бахмута в Росію – Спротив

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 15:03
Вагнерівці депортують мешканців з передмістя Бахмута в Росію – Спротив
Фото ВАДИМА ПЕТРАСЮКА, УП

Російські загарбники почали примусово вивозити мешканців з околиць Бахмута і депортувати у віддалені регіони РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що окупанти спершу вивозять людей у захоплені райони Луганщини. Там мешканці проходять фільтрацію, після чого їх депортують до Пермі й інших віддалених регіонів Росії.

Спротив зазначає, що у російській глибинці українців намагаються асимілювати.

Також повідомляється, що раніше загарбники вже вивезли з передмістя Бахмута близько 30 осіб до Ростова.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Бахмутвійнадепортація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Варшаві натякнули на можливий візит Зеленського

Росіяни намагаються захопити Бахмут, залучили найкращі підрозділи – Сирський

відеоЖурналісти показали статки нардепа від забороненої ОПЗЖ Шуфрича

Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі

Німеччина хоче в найближчі роки збільшити військову допомогу Україні до понад 15 млрд євро – ЗМІ

В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО

Усі новини...
Бахмут
Росіяни мають кілька напрямків атаки, на другому за напруженістю втратили новітні танки – ЗСУ
"Фортеця Бахмут": прикордонники з вогником відбили "м'ясний штурм" вагнерівців
Окупанти у Бахмуті видихаються, скоро ми цим скористаємося – Сирський
Останні новини
11:50
Які медичні послуги є безкоштовними для передчасно народжених немовлят – пояснюють у НСЗУ
11:33
Через негоду на Одещині тривають відключення світла – ДТЕК
11:32
Держдеп США підтримав "гібридний трибунал" щодо злочину агресії, проти якого виступає Україна
11:22
фотоБогуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР у квітні 2022 року – СБУ
11:20
Український пострадянський нуар переміг на Вільнюському кінофестивалі
11:15
Західний бізнес, який хоче вийти з РФ, зобов’язали платити внесок в бюджет
11:13
фото Окупанти вночі гатили по херсонській лікарні: багато руйнувань
11:09
НМТ-2023: вступники можуть скласти демонстраційний тест з хімії
11:03
У західних областях аварійні відключення через погіршення погоди – Міненерго
10:50
Білорусь: Розміщення ядерної зброї відповідає міжнародному праву, так робить і НАТО
Усі новини...