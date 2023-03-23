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"Вагнерівці" депортують мешканців з передмістя Бахмута в Росію – Спротив

Ірина БалачукЧетвер, 23 березня 2023, 14:03
Вагнерівці депортують мешканців з передмістя Бахмута в Росію – Спротив
Фото ВАДИМА ПЕТРАСЮКА, УП

Російські загарбники почали примусово вивозити мешканців з околиць Бахмута і депортувати у віддалені регіони РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що окупанти спершу вивозять людей у захоплені райони Луганщини. Там мешканці проходять фільтрацію, після чого їх депортують до Пермі й інших віддалених регіонів Росії.

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Спротив зазначає, що у російській глибинці українців намагаються асимілювати.

Також повідомляється, що раніше загарбники вже вивезли з передмістя Бахмута близько 30 осіб до Ростова.

Передісторія:

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Теми: Бахмутвійнадепортація
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