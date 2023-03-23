"Вагнеровцы" депортируют жителей из пригорода Бахмута в Россию – Сопротивление
Четверг, 23 марта 2023, 15:03
Российские захватчики начали принудительно вывозить жителей из окрестностей Бахмута и депортировать в отдаленные регионы РФ.
Источник: Центр национального сопротивления
Детали: Сообщается, что оккупанты сначала вывозят людей в захваченные районы Луганщины. Там жители проходят фильтрацию, после чего их депортируют в Пермь и другие отдаленные регионы России.
Сопротивление отмечает, что в российской глубинке украинцев пытаются ассимилировать.
Также сообщается, что ранее захватчики уже вывезли из пригорода Бахмута около 30 человек в Ростов.
Предыстория:
- Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты теряют значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.
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