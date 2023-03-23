Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вагнеровцы" депортируют жителей из пригорода Бахмута в Россию – Сопротивление

Ирина БалачукЧетверг, 23 марта 2023, 15:03
Вагнеровцы депортируют жителей из пригорода Бахмута в Россию – Сопротивление
Фото ВАДИМА ПЕТРАСЮКА, УП

Российские захватчики начали принудительно вывозить жителей из окрестностей Бахмута и депортировать в отдаленные регионы РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Сообщается, что оккупанты сначала вывозят людей в захваченные районы Луганщины. Там жители проходят фильтрацию, после чего их депортируют в Пермь и другие отдаленные регионы России.

Сопротивление отмечает, что в российской глубинке украинцев пытаются ассимилировать.

Также сообщается, что ранее захватчики уже вывезли из пригорода Бахмута около 30 человек в Ростов.

Предыстория: 

  • Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты теряют значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Бахмутвойнадепортация
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В Варшаве намекнули на возможный визит Зеленского

Россияне пытаются захватить Бахмут, привлекли лучшие подразделения – Сырский

видеоЖурналисты показали состояние нардепа от запрещенной ОПЗЖ Шуфрича

Зеленский провел заседание Ставки в Днепре

Германия хочет в ближайшие годы увеличить военную помощь Украине до более 15 млрд евро - СМИ

В Венгрии окончательно одобрили вступление Финляндии в НАТО

Все новости...
Бахмут
Россияне имеют несколько направлений атаки, на втором по напряженности лишились новейших танков – ВСУ
"Крепость Бахмут": пограничники с огоньком отбили "мясной штурм" вагнеровцев
Оккупанты в Бахмуте выдыхаются, скоро мы этим воспользуемся – Сырский
Последние новости
11:50
Какие медицинские услуги бесплатные для преждевременно рожденных младенцев – объясняют в НСЗУ
11:32
Госдеп США поддержал "гибридный трибунал" по преступлению агрессии, против которого выступает Украина
11:22
фотоБогуслаев блокировал поставку боевого вертолета для ГУР в апреле 2022 года – СБУ
11:20
Украинский постсоветский нуар победил на Вильнюсском кинофестивале
11:15
Западный бизнес, который хочет выйти из РФ, обязали платить взнос в бюджет
11:13
фото Оккупанты ночью били по херсонской больнице: много разрушений
11:09
НМТ-2023: поступающие могут сдать демонстрационный тест по химии
11:03
В западных областях аварийные отключения из-за ухудшения погоды – Минэнерго
10:50
Беларусь: Размещение ядерного оружия соответствует международному праву, так делает и НАТО
10:41
Оккупанты за сутки обстреляли 9 областей, убили 8 человек - МОУ
Все новости...