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"Вагнеровцы" депортируют жителей из пригорода Бахмута в Россию – Сопротивление

Ирина БалачукЧетверг, 23 марта 2023, 14:03
Вагнеровцы депортируют жителей из пригорода Бахмута в Россию – Сопротивление
Фото ВАДИМА ПЕТРАСЮКА, УП

Российские захватчики начали принудительно вывозить жителей из окрестностей Бахмута и депортировать в отдаленные регионы РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Сообщается, что оккупанты сначала вывозят людей в захваченные районы Луганщины. Там жители проходят фильтрацию, после чего их депортируют в Пермь и другие отдаленные регионы России.

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Сопротивление отмечает, что в российской глубинке украинцев пытаются ассимилировать.

Также сообщается, что ранее захватчики уже вывезли из пригорода Бахмута около 30 человек в Ростов.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты теряют значительные силы в городе Бахмут Донецкой области, враг выдыхается и ВСУ совсем скоро этим воспользуются.

Темы: Бахмутвойнадепортация
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