Геть Толстого і Гагаріна: у Києві дерусифікували вулиці і площі
Четвер, 23 березня 2023, 17:58
Київрада на засіданні у четвер перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів, бульвар та площу, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram
Деталі: За його інформацією, зокрема, нові назви отримали:
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- вулиця Льва Толстого – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського;
- площа Льва Толстого - площа Українських Героїв;
- бульвар Перова - проспект Воскресенський;
- проспект Визволителів - проспект Георгія Нарбута;
- проспект Юрія Гагаріна - проспект Леоніда Каденюка;
- вулиця Марини Цвєтаєвої - вулиця Олександри Екстер;
- вулиця Суздальська - вулиця Олекси Гірника.
Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.
Що передувало: Раніше кияни проголосували за перейменування столичних станцій метро "Дружби народів" на "Звіринецьку", а "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських героїв".