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Геть Толстого і Гагаріна: у Києві дерусифікували вулиці і площі

Євген КізіловЧетвер, 23 березня 2023, 17:58
Геть Толстого і Гагаріна: у Києві дерусифікували вулиці і площі
колаж РRO-kyiv.in.ua

Київрада на засіданні у четвер перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів, бульвар та площу, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За його інформацією, зокрема, нові назви отримали:

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  • вулиця Льва Толстого – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського;
  • площа Льва Толстого - площа Українських Героїв;
  • бульвар Перова - проспект Воскресенський;
  • проспект Визволителів - проспект Георгія Нарбута;
  • проспект Юрія Гагаріна - проспект Леоніда Каденюка;
  • вулиця Марини Цвєтаєвої - вулиця Олександри Екстер;
  • вулиця Суздальська - вулиця Олекси Гірника.

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.

Що передувало: Раніше кияни проголосували за перейменування столичних станцій метро "Дружби народів" на "Звіринецьку", а "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських героїв".

Теми: Київдерусифікація
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