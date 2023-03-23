Геть Толстого і Гагаріна: у Києві дерусифікували вулиці і площі

Київрада на засіданні у четвер перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів, бульвар та площу, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За його інформацією, зокрема, нові назви отримали:

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вулиця Льва Толстого – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського;

площа Льва Толстого - площа Українських Героїв;

бульвар Перова - проспект Воскресенський;

проспект Визволителів - проспект Георгія Нарбута;

проспект Юрія Гагаріна - проспект Леоніда Каденюка;

вулиця Марини Цвєтаєвої - вулиця Олександри Екстер;

вулиця Суздальська - вулиця Олекси Гірника.

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.

Що передувало: Раніше кияни проголосували за перейменування столичних станцій метро "Дружби народів" на "Звіринецьку", а "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських героїв".