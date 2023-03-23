Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Геть Толстого і Гагаріна: у Києві дерусифікували вулиці і площі

Євген КізіловЧетвер, 23 березня 2023, 18:58
Геть Толстого і Гагаріна: у Києві дерусифікували вулиці і площі
колаж РRO-kyiv.in.ua

Київрада на засіданні у четвер перейменувала ще 16 вулиць, провулків, проспектів, бульвар та площу, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За його інформацією, зокрема, нові назви отримали:

  • вулиця Льва Толстого – вулиця Гетьмана Павла Скоропадського;
  • площа Льва Толстого - площа Українських Героїв;
  • бульвар Перова - проспект Воскресенський;
  • проспект Визволителів - проспект Георгія Нарбута;
  • проспект Юрія Гагаріна - проспект Леоніда Каденюка;
  • вулиця Марини Цвєтаєвої - вулиця Олександри Екстер;
  • вулиця Суздальська - вулиця Олекси Гірника.

Загалом у столиці вже перейменували 288 міських об’єктів.

Що передувало: Раніше кияни проголосували за перейменування столичних станцій метро "Дружби народів" на "Звіринецьку", а "Площа Льва Толстого" на "Площу Українських героїв".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київдерусифікація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Пентагон: Немає жодних ознак, що РФ планує застосувати ядерну зброю

Петиція про започаткування дня захисників Маріуполя набрала 25 тис. голосів

У ніч на неділю Україна переходить на літній час

Зеленський: Цього тижня Україна стала міцнішою, а ворог ще більш безнадійним

Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

"Газпром" скоротив транзит газу через Україну на 15%

Усі новини...
Київ
У Києві відновлять роботу станції метро "Гідропарк" для пасажирів
Киянам нагадують: з 26 березня метро працюватиме на годину довше
У КМДА назвали дати весняних канікул у школах
Останні новини
08:06
Сили оборони відбили понад 85 ворожих атак – зведення
07:41
Віцепрезидентка США відправилася у турне країнами Африки
06:45
Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю – ICAN
05:58
Пентагон: Немає жодних ознак, що РФ планує застосувати ядерну зброю
05:20
Україна перейшла на літній час
02:57
Петиція про започаткування дня захисників Маріуполя набрала 25 тис. голосів
02:10
На Херсонщині окупанти катують українців, які відмовляються від паспортів РФ – ЦНС
01:21
фото, відеоУ російському Омську загорівся склад з пластиком
00:50
Німеччина планує вислати понад 30 російських дипломатів – ЗМІ
00:17
Обстріли Сумщини: росіяни гатили по 6 громадах
Усі новини...