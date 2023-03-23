Долой Толстого и Гагарина: в Киеве дерусифицировали улицы и площади
Четверг, 23 марта 2023, 17:58
Киевсовет на заседании в четверг переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов, бульвар и площадь, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram
Детали: По его информации, в частности, новые названия получили:
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- улица Льва Толстого - улица Гетмана Павла Скоропадского;
- площадь Льва Толстого - площадь Украинских Героев;
- бульвар Перова - проспект Воскресенский;
- проспект Освободителей - проспект Георгия Нарбута;
- проспект Юрия Гагарина - проспект Леонида Каденюка;
- улица Марины Цветаевой - улица Александры Экстер;
- улица Суздальская - улица Олексы Гирныка.
Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов.
Что предшествовало: Ранее киевляне проголосовали за переименование столичных станций метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", а "Площадь Льва Толстого" в "Площадь Украинских героев".