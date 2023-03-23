Долой Толстого и Гагарина: в Киеве дерусифицировали улицы и площади

Киевсовет на заседании в четверг переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов, бульвар и площадь, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: По его информации, в частности, новые названия получили:

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улица Льва Толстого - улица Гетмана Павла Скоропадского;

площадь Льва Толстого - площадь Украинских Героев;

бульвар Перова - проспект Воскресенский;

проспект Освободителей - проспект Георгия Нарбута;

проспект Юрия Гагарина - проспект Леонида Каденюка;

улица Марины Цветаевой - улица Александры Экстер;

улица Суздальская - улица Олексы Гирныка.

Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов.

Что предшествовало: Ранее киевляне проголосовали за переименование столичных станций метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", а "Площадь Льва Толстого" в "Площадь Украинских героев".