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Долой Толстого и Гагарина: в Киеве дерусифицировали улицы и площади

Евгений КизиловЧетверг, 23 марта 2023, 18:58
Долой Толстого и Гагарина: в Киеве дерусифицировали улицы и площади
коллаж РRO-kyiv.in.ua

Киевсовет на заседании в четверг переименовал еще 16 улиц, переулков, проспектов, бульвар и площадь, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Telegram

Детали: По его информации, в частности, новые названия получили:

  • улица Льва Толстого - улица Гетмана Павла Скоропадского;
  • площадь Льва Толстого - площадь Украинских Героев;
  • бульвар Перова - проспект Воскресенский;
  • проспект Освободителей - проспект Георгия Нарбута;
  • проспект Юрия Гагарина - проспект Леонида Каденюка;
  • улица Марины Цветаевой - улица Александры Экстер;
  • улица Суздальская - улица Олексы Гирныка.

Всего в столице уже переименовали 288 городских объектов.

Что предшествовало: Ранее киевляне проголосовали за переименование столичных станций метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", а "Площадь Льва Толстого" в "Площадь Украинских героев".

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Темы: Киевдерусификация
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