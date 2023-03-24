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ОВА: На Київщині була загроза атаки ворожими дронами

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 00:18
ОВА: На Київщині була загроза атаки ворожими дронами
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Після оголошення повітряної тривоги в кількох областях Київська ОВА повідомила про загрозу атаки ворожими дронами.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Загроза атаки ворожих дронів!

Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережіть себе та близьких вам людей!"

Деталі: Пізно ввечері 23 березня повітряна тривога була оголошена у 6 областях України, в тому числі в Київській.

 
скриншот мапи повітряних тривог

Згодом ОВА повідомила про загрозу атаки ворожими дронами на Київщині.

Оновлено: О 01:30 у Київській області було оголошено відбій повітряної тривоги.

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Теми: повітряна тривогабезпілотникиКиївська область
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