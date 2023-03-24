ОВА: На Київщині була загроза атаки ворожими дронами
П'ятниця, 24 березня 2023, 00:18
Після оголошення повітряної тривоги в кількох областях Київська ОВА повідомила про загрозу атаки ворожими дронами.
Джерело: Київська ОВА
Дослівно: "Загроза атаки ворожих дронів!
Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережіть себе та близьких вам людей!"
Деталі: Пізно ввечері 23 березня повітряна тривога була оголошена у 6 областях України, в тому числі в Київській.
Згодом ОВА повідомила про загрозу атаки ворожими дронами на Київщині.
Оновлено: О 01:30 у Київській області було оголошено відбій повітряної тривоги.
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