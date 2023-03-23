Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ОВА: На Київщині була загроза атаки ворожими дронами

Ольга Глущенко Четвер, 23 березня 2023, 23:18
ОВА: На Київщині була загроза атаки ворожими дронами
ІРАНСЬКИЙ ДРОН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Після оголошення повітряної тривоги в кількох областях Київська ОВА повідомила про загрозу атаки ворожими дронами.

Джерело: Київська ОВА

Дослівно: "Загроза атаки ворожих дронів!

Реклама:

Залишайтеся в укриттях до відбою. Бережіть себе та близьких вам людей!"

Деталі: Пізно ввечері 23 березня повітряна тривога була оголошена у 6 областях України, в тому числі в Київській.

 
скриншот мапи повітряних тривог

Згодом ОВА повідомила про загрозу атаки ворожими дронами на Київщині.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 01:30 у Київській області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Теми: повітряна тривогабезпілотникиКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
повітряна тривога
Доступ до укриттів в освітянських закладах Києва буде цілодобовим – Кличко
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
По всій Україні була оголошена повітряна тривога
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: