ОВА: На Киевщине была угроза атаки вражескими дронами
Четверг, 23 марта 2023, 23:18
После объявления воздушной тревоги в нескольких областях, Киевская ОВА сообщила об угрозе атаки вражескими дронами.
Источник: Киевская ОВА
Дословно: "Угроза атаки вражеских дронов!
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Оставайтесь в укрытиях до отбоя. Берегите себя и близких вам людей!"
Детали: Поздно вечером 23 марта воздушная тревога была объявлена в 6 областях Украины, в том числе в Киевской.
Позже ОВА сообщила об угрозе атаки вражескими дронами на Киевщине.
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Обновлено: В 01:30 в Киевской области был объявлен отбой воздушной тревоги.