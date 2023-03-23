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ОВА: На Киевщине была угроза атаки вражескими дронами

Ольга ГлущенкоЧетверг, 23 марта 2023, 23:18
ОВА: На Киевщине была угроза атаки вражескими дронами
ИРАНСКИЙ ДРОН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

После объявления воздушной тревоги в нескольких областях, Киевская ОВА сообщила об угрозе атаки вражескими дронами.

Источник: Киевская ОВА

Дословно: "Угроза атаки вражеских дронов!

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Детали: Поздно вечером 23 марта воздушная тревога была объявлена в 6 областях Украины, в том числе в Киевской.

 

Позже ОВА сообщила об угрозе атаки вражескими дронами на Киевщине.

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Обновлено: В 01:30 в Киевской области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревогабеспилотникиКиевская область
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