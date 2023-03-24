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На Сумщині було чути звуки вибухів – ЗМІ

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 00:40
На Сумщині було чути звуки вибухів – ЗМІ
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

У ніч на 24 березня у Сумській області було чутно звуки вибухів.

Джерело: Суспільне Суми у Телеграм

Дослівно: "У Сумському районі чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного".

Деталі: Про звуки вибухів у Сумському районі було повідомлено о 00:11 після оголошення повітряної тривоги в кількох областях України.

Нагадаємо: Після оголошення повітряної тривоги в кількох областях Київська ОВА повідомила про загрозу атаки ворожими дронами.

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Теми: Сумська областьвибух
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