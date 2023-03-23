На Сумщині було чути звуки вибухів – ЗМІ
Четвер, 23 березня 2023, 23:40
У ніч на 24 березня у Сумській області було чутно звуки вибухів.
Джерело: Суспільне Суми у Телеграм
Дослівно: "У Сумському районі чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного".
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Деталі: Про звуки вибухів у Сумському районі було повідомлено о 00:11 після оголошення повітряної тривоги в кількох областях України.
Нагадаємо: Після оголошення повітряної тривоги в кількох областях Київська ОВА повідомила про загрозу атаки ворожими дронами.