На Сумщині було чути звуки вибухів – ЗМІ

У ніч на 24 березня у Сумській області було чутно звуки вибухів.

Джерело: Суспільне Суми у Телеграм

Дослівно: "У Сумському районі чути звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного".

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Деталі: Про звуки вибухів у Сумському районі було повідомлено о 00:11 після оголошення повітряної тривоги в кількох областях України.

Нагадаємо: Після оголошення повітряної тривоги в кількох областях Київська ОВА повідомила про загрозу атаки ворожими дронами.