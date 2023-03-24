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На Сумщине были слышны звуки взрывов – СМИ

Ольга ГлущенкоПятница, 24 марта 2023, 00:40
На Сумщине были слышны звуки взрывов – СМИ
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В ночь на 24 марта в Сумской области были слышны звуки взрывов.

Источник: Общественное Сумы в Телеграмм

Дословно: "В Сумском районе слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного".

Детали: О звуках взрывов в Сумском районе было сообщено в 00:11 после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины.

Напомним: После объявления воздушной тревоги в нескольких областях, Киевская ОВА сообщила об угрозе атаки вражескими дронами.

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Темы: Сумская областьвзрыв
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