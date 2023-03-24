На Сумщине были слышны звуки взрывов – СМИ
Пятница, 24 марта 2023, 00:40
В ночь на 24 марта в Сумской области были слышны звуки взрывов.
Источник: Общественное Сумы в Телеграмм
Дословно: "В Сумском районе слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного".
Детали: О звуках взрывов в Сумском районе было сообщено в 00:11 после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины.
Напомним: После объявления воздушной тревоги в нескольких областях, Киевская ОВА сообщила об угрозе атаки вражескими дронами.
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