На Сумщине были слышны звуки взрывов – СМИ

В ночь на 24 марта в Сумской области были слышны звуки взрывов.

Источник: Общественное Сумы в Телеграмм

Дословно: "В Сумском районе слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного".

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Детали: О звуках взрывов в Сумском районе было сообщено в 00:11 после объявления воздушной тревоги в нескольких областях Украины.

Напомним: После объявления воздушной тревоги в нескольких областях, Киевская ОВА сообщила об угрозе атаки вражескими дронами.