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Росія вербує найманців з Білорусі та Анголи – спротив

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 04:45
Росія вербує найманців з Білорусі та Анголи – спротив
Фото: Getty Images

До війни в Україні росіяни мають на меті залучити 2000 найманців з Білорусі та близько 100 – з Анголи.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Аби покрити великі втрати, росіяни планують залучити ще більше найманців, втрата яких не викликає соціальну напругу в російському суспільстві.

Так, окупанти очікують залучити до 2000 найманців з Білорусі".

"Крім того, відомо про прибуття до РФ близько 100 найманців з Анголи.

Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС РФ Сєргєй Лавров під час візиту до африканської країни".

Деталі: У ЦНС зазначають, що в Білорусі загарбники вербують співробітників охоронного підприємства "ГардСервіс".

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Спротив також додає, що "ГардСервіс" не просто приватне охоронне підприємство.

За даними Центру, воно є першим подібним підприємством в Білорусі та створене спеціальним указом президента РБ Олександра Лукашенка у 2019 році.

"Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців", – ідеться в повідомленні ЦНС.

Теми: війнаРосія
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