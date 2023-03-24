Росія вербує найманців з Білорусі та Анголи – спротив

До війни в Україні росіяни мають на меті залучити 2000 найманців з Білорусі та близько 100 – з Анголи.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Аби покрити великі втрати, росіяни планують залучити ще більше найманців, втрата яких не викликає соціальну напругу в російському суспільстві.

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Так, окупанти очікують залучити до 2000 найманців з Білорусі".

"Крім того, відомо про прибуття до РФ близько 100 найманців з Анголи.

Про їх участь у війни домовився особисто голова МЗС РФ Сєргєй Лавров під час візиту до африканської країни".

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Деталі: У ЦНС зазначають, що в Білорусі загарбники вербують співробітників охоронного підприємства "ГардСервіс".

Спротив також додає, що "ГардСервіс" не просто приватне охоронне підприємство.

За даними Центру, воно є першим подібним підприємством в Білорусі та створене спеціальним указом президента РБ Олександра Лукашенка у 2019 році.

"Базуються "охоронці" на території колишнього центру підготовки білоруських спецпризначенців", – ідеться в повідомленні ЦНС.