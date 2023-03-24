Россия вербует наемников из Беларуси и Анголы – сопротивление

К войне в Украине россияне имеют целью привлечь 2000 наемников из Беларуси и около 100 – из Анголы.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Чтобы покрыть большие потери, россияне планируют привлечь еще больше наемников, потеря которых не вызывает социальное напряжение в российском обществе.

Так, оккупанты ожидают привлечь до 2000 наемников из Беларуси".

"Кроме того, известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы.

Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну".

Детали: В ЦНС отмечают, что в Беларуси захватчики вербуют сотрудников охранного предприятия "ГардСервис".

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Сопротивление также добавляет, что "ГардСервис" не просто частное охранное предприятие.

По данным Центра, оно является первым подобным предприятием в Беларуси и создано специальным указом президента РБ Александра Лукашенко в 2019 году.

"Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев", – говорится в сообщении ЦНС.