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Пригожин заявив, що Росія не воює з НАТО в Україні – ISW

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 05:14
Пригожин заявив, що Росія не воює з НАТО в Україні – ISW
ПРИГОЖИН, ФОТО ТАСС

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначається, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті інститут зазначають, що фінансист групи "Вагнер" Євген Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міністерства оборони Росії, ймовірно, через побоювання повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.

Окрім того, він заперечив заявам Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, як постійно стверджує Кремль.

Пригожин заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені обладнанням, наданим НАТО, і деякими "русофобськими" найманцями, які добровільно підтримують Україну, але не з самим НАТО.

Експерти зазначають, що представник української розвідки Вадим Скібіцький підтвердив попередні оцінки ISW про те, що російські війська не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.

Також експерти вказують на те, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що "Росатом", можливо, працює над відновленням трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), що збільшить російський контроль над ЗАЕС.

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Ключові висновки ISW за 23 березня:

  • Пригожин пом'якшив свою риторику щодо Міністерства оборони Росії, ймовірно, через страх повністю втратити свої сили найманців у Бахмуті.
  • Також він заперечив заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО в Україні, і поставив під сумнів, чи дійсно в Україні є нацисти, як це постійно стверджує Кремль.
  • Агентство Bloomberg повідомило, що Пригожин готується згорнути операції "Вагнера" в Україні після того, як російському військове керівництво скоротило поставки особового складу і боєприпасів.
  • Українські офіційні особи підтвердили попередні оцінки ISW, що російські війська не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.
  • Загарбники, можливо, змінюють тактику ракетних ударів, зосереджуючись на українських військових об'єктах, оскільки загальна кількість їхніх ракетних ударів зменшується, що свідчить про виснаження російських запасів високоточних ракет.
  • Прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін у зверненні до Державної Думи окреслив різні заходи для підтримки російських військовослужбовців, російської оборонно-промислової бази (ОПБ) та незалежності Росії від Заходу.
  • МАГАТЕ повідомило, що "Росатом", можливо, працює над відновленням трьох ліній електропередач на ЗАЕС, що посилить російський контроль над електростанцією.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Також вони продовжують атакувати місто Бахмут та околиці і навколо Авдіївки.
  • Українські війська продовжують здійснювати рейди над Дніпром у Херсонській області.
  • Кремль продовжує примушувати російських резервістів, призовників та інших військовослужбовців до служби за контрактом.
  • Мішустін заявив, що Росія продовжує зусилля з інтеграції нещодавно окупованої України в російські інституції та інфраструктуру.
  • Російські війська в Білорусі нещодавно були передислоковані назад до Росії напередодні весняного призову в РФ.

Теми: ВагнервійнаРосіяНАТО
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