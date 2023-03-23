Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пригожин хоче забратися з України та перекинути вагнерівців до Африки – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 березня 2023, 12:50
Пригожин хоче забратися з України та перекинути вагнерівців до Африки – ЗМІ
Євген Пригожин, фото: getty Images

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується згорнути військові дії своїх найманців в Україні та перключити увагу на Африку.

Джерело: Bloomberg з посиланням на знайомі з ситуацією співбесідників

Дослівно: "Пригожин, якого безпековий і політичний істеблішмент (Росії) розглядає як зростаючу загрозу, бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати людей у в'язницях, які є його основним джерелом рекрутів, і позбавили постачання".

Реклама:

Деталі: Видання нагадує, що найманці Пригожина досі не змогли взяти місто Бахмут на Донеччині, незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати.

Після тижнів публічних скарг на те, що вагнерівцям не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси, Пригожин визнав, що "Вагнеру" доведеться "перезавантажитися і скоротити свої масштаби" після завершення битви за Бахмут.

Знайомі з ситуацією джерела стверджують, що операції в Африці, ймовірно, привернуть увагу Пригожина в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його сил.

ВІДЕО ДНЯ

Видання звертає увагу на те, що вже з′явилися оголошення про набір найманців до ПВК "Вагнер" на 6 місяців в Україні і на 9 - 14 місяців в Африці. При цьому уточнюється, що ті, хто бажає служити в африканських країнах, будуть зараховані в резерв.

Що було раніше:

  • За даними Білого дому, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тисяч найманців.
  • 23 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти втрачають значні сили у місті Бахмут на Донеччині, ворог видихається і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються

Теми: ВагнерПригожинУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
"Вагнерівці" депортують мешканців з передмістя Бахмута в Росію – Спротив
Росіяни мають кілька напрямків атаки, на другому за напруженістю втратили новітні танки – ЗСУ
"Білі вовки" СБУ за 5 днів відмінусували 22 російські цілі
Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: