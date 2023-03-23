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Пригожин хоче забратися з України та перекинути вагнерівців до Африки – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 березня 2023, 13:50
Пригожин хоче забратися з України та перекинути вагнерівців до Африки – ЗМІ
Євген Пригожин, фото: getty Images

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин готується згорнути військові дії своїх найманців в Україні та перключити увагу на Африку.

Джерело: Bloomberg з посиланням на знайомі з ситуацією співбесідників

Дослівно: "Пригожин, якого безпековий і політичний істеблішмент (Росії) розглядає як зростаючу загрозу, бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати людей у в'язницях, які є його основним джерелом рекрутів, і позбавили постачання".

Деталі: Видання нагадує, що найманці Пригожина досі не змогли взяти місто Бахмут на Донеччині, незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати.

Після тижнів публічних скарг на те, що вагнерівцям не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси, Пригожин визнав, що "Вагнеру" доведеться "перезавантажитися і скоротити свої масштаби" після завершення битви за Бахмут.

Знайомі з ситуацією джерела стверджують, що операції в Африці, ймовірно, привернуть увагу Пригожина в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його сил.

Видання звертає увагу на те, що вже з′явилися оголошення про набір найманців до ПВК "Вагнер" на 6 місяців в Україні і на 9 - 14 місяців в Африці. При цьому уточнюється, що ті, хто бажає служити в африканських країнах, будуть зараховані в резерв.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • За даними Білого дому, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну приватна військова компанія "Вагнер" втратила пораненими і загиблими понад 30 тисяч найманців.
  • 23 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що російські окупанти втрачають значні сили у місті Бахмут на Донеччині, ворог видихається і ЗСУ зовсім скоро цим скористаються

Теми: ВагнерПригожинУкраїнавійна
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