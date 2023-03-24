Пригожин заявил, что Россия не воюет с НАТО в Украине – ISW

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин возразил заявлениям Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине.

Источник: ISW

Детали: В отчете институт отмечают, что финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин смягчил свою риторику в отношении Министерства обороны России, вероятно, из-за опасений полностью потерять свои силы наемников в Бахмуте.

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Кроме того, он опроверг заявлениям Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, и поставил под сомнение, действительно ли в Украине есть нацисты, как постоянно утверждает Кремль.

Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", которые оснащены оборудованием, предоставленным НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, которые добровольно поддерживают Украину, но не с самим НАТО.

Эксперты отмечают, что представитель украинской разведки Вадим Скибицкий подтвердил предварительные оценки ISW о том, что российские войска не способны проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях.

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Также эксперты указывают на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что "Росатом", возможно, работает над восстановлением трех линий электропередач на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что увеличит российский контроль над ЗАЭС.

Ключевые выводы ISW за 23 марта: