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Пригожин заявил, что Россия не воюет с НАТО в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоПятница, 24 марта 2023, 04:14
Пригожин заявил, что Россия не воюет с НАТО в Украине – ISW
ПРИГОЖИН, ФОТО ТАСС

В отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин возразил заявлениям Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине.

Источник: ISW

Детали: В отчете институт отмечают, что финансист группы "Вагнер" Евгений Пригожин смягчил свою риторику в отношении Министерства обороны России, вероятно, из-за опасений полностью потерять свои силы наемников в Бахмуте.

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Кроме того, он опроверг заявлениям Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, и поставил под сомнение, действительно ли в Украине есть нацисты, как постоянно утверждает Кремль.

Пригожин заявил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", которые оснащены оборудованием, предоставленным НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, которые добровольно поддерживают Украину, но не с самим НАТО.

Эксперты отмечают, что представитель украинской разведки Вадим Скибицкий подтвердил предварительные оценки ISW о том, что российские войска не способны проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях.

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Также эксперты указывают на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что "Росатом", возможно, работает над восстановлением трех линий электропередач на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), что увеличит российский контроль над ЗАЭС.

Ключевые выводы ISW за 23 марта:

  • Пригожин смягчил свою риторику в отношении Министерства обороны России, вероятно, из-за страха полностью потерять свои силы наемников в Бахмуте.
  • Также он опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО в Украине, и поставил под сомнение, действительно ли в Украине есть нацисты, как это постоянно утверждает Кремль.
  • Агентство Bloomberg сообщило, что Пригожин готовится свернуть операции "Вагнера" в Украине после того, как российское военное руководство сократило поставки личного состава и боеприпасов.
  • Украинские официальные лица подтвердили предварительные оценки ISW, что российские войска не способны проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании на нескольких направлениях.
  • Захватчики, возможно, меняют тактику ракетных ударов, сосредотачиваясь на украинских военных объектах, поскольку общее количество их ракетных ударов уменьшается, что свидетельствует об истощении российских запасов высокоточных ракет.
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин в обращении к Государственной Думе очертил различные меры для поддержки российских военнослужащих, российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) и независимости России от Запада.
  • МАГАТЭ сообщило, что "Росатом", возможно, работает над восстановлением трех линий электропередач на ЗАЭС, что усилит российский контроль над электростанцией.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Также они продолжают атаковать город Бахмут и окрестности и вокруг Авдеевки.
  • Украинские войска продолжают совершать рейды над Днепром в Херсонской области.
  • Кремль продолжает принуждать российских резервистов, призывников и других военнослужащих к службе по контракту.
  • Мишустин заявил, что Россия продолжает усилия по интеграции недавно оккупированной Украины в российские институты и инфраструктуру.
  • Российские войска в Беларуси недавно были передислоцированы обратно в Россию накануне весеннего призыва в РФ.

Темы: ВагнервойнаРосcияНАТО
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