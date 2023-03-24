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США підтримуватимуть Україну для гарантії стратегічної поразки Путіна – Блінкен

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 березня 2023, 06:14
США підтримуватимуть Україну для гарантії стратегічної поразки Путіна – Блінкен
ЕНТОНІ БЛІНКЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати будуть підтримувати Україну і в наступному році, "щоб гарантувати, що війна президента Путіна завершиться стратегічною поразкою".

Джерело: France24/AFP, сайт Держдепу США

Пряма мова: "Бюджет США продовжить нашу безпекову, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України, щоб гарантувати, що війна президента Путіна завершиться стратегічною поразкою".

"Я думаю, що в Україні є території, за які українці будуть боротися. Проте є території, які вони вирішать повернути іншими способами".

"Чого ми не хочемо… щоб це врегулювалося в такий спосіб, який просто дозволить росіянам перезавантажитися, переозброїтися і потім знову атакувати".

Деталі: Блінкен у четвер запропонував роль дипломатії у визначенні майбутніх кордонів України, в той же час підтвердивши, що будь-які мирні рішення мають бути прийняті Києвом.

Держсекретар США неодноразово заявляв, що війну потрібно закінчити дипломатичним шляхом, але відкинув найближчі перспективи переговорів, оскільки вважає, що Росія не налаштована на це, і зосередився на допомозі українським військовим у відбитті атак росіян.

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Також він зазначив, що бюджет США на 2024 рік розрахований на те, щоб продовжити підтримку України у безпековій, енергетичній та гуманітарній сферах.

Теми: СШАвійнаПутінРосія
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