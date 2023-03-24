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США будут поддерживать Украину для гарантии стратегического поражения Путина – Блинкен

Ольга ГлущенкоПятница, 24 марта 2023, 06:14
США будут поддерживать Украину для гарантии стратегического поражения Путина – Блинкен
ЭНТОНИ БЛИНКЕН. ФОТО GETTY IMAGES

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты будут поддерживать Украину и в следующем году, "чтобы гарантировать, что война президента Путина завершится стратегическим поражением".

Источник: France24/AFP, сайт Госдепа США

Прямая речь: "Бюджет США продолжит нашу безопасность, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина завершится стратегическим поражением".

"Я думаю, что в Украине есть территории, за которые украинцы будут бороться. Однако есть территории, которые они решат вернуть другими способами".

"Чего мы не хотим... чтобы это урегулировалось таким образом, который просто позволит россиянам перезагрузиться, перевооружиться и затем снова атаковать".

Детали: Блинкен в четверг предложил роль дипломатии в определении будущих границ Украины, в то же время подтвердив, что любые мирные решения должны быть приняты Киевом.

Госсекретарь США неоднократно заявлял, что войну нужно закончить дипломатическим путем, но отверг ближайшие перспективы переговоров, поскольку считает, что Россия не настроена на это, и сосредоточился на помощи украинским военным в отражении атак россиян.

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Также он отметил, что бюджет США на 2024 год рассчитан на то, чтобы продолжить поддержку Украины в сфере безопасности, энергетической и гуманитарной сферах.

Темы: СШАвойнаПутинРосcия
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