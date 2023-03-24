Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведєв почав лякати, що російська армія може піти на Львів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 березня 2023, 09:45
Медведєв почав лякати, що російська армія може піти на Львів
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв в інтерв’ю російським пропагандистам заявив, що для того, щоб досягти "цілей" у війні, російська армія може здійснити похід не лише на Київ, але й на Львів.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства

Пряма мова Медведєва: "Тут не можна виключати нічого. Якщо до Києва треба дійти - значить, треба йти до Києва, якщо до Львова - значить, треба йти до Львова, для того щоб винищити цю заразу".

Деталі: За його словами, російське керівництво хоче досягти всіх "цілей" у війні проти України. Медведєв це називає "захистом" територій. "У широкому сенсі цього слова (треба) створити санітарну смугу", - сказав він.

Медведєв також повторив, що Росія воює не з Україною, а з НАТО.  "Скажу лише одне, те, що і так очевидно: Російська Федерація воює не з Україною… наша країна воює з 3,6-мільйонною армією НАТО", - сказав він.

Що було раніше: Напередодні Медведєв брехав, що Україна – це частина Росії, а Захід недооцінив рішучість Кремля почати війну.

Теми: МедведєвУкраїнавійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Економіка Росії починає розвалюватися – WSJ

Пентагон назвав "головну потребу українців" на полі бою

Під час бойового завдання загинув український льотчик Кирилюк

Нижня палата парламенту Франції визнала Голодомор геноцидом українського народу

У ЗСУ прокоментували заяву про незначні успіхи РФ у Бахмуті: Ситуація динамічна

В українській армії з'явилися три роти ударних безпілотників

Усі новини...
Медведєв
Медведєв "підбадьорив" голів оборонних заводів РФ листом Сталіна
ЄС відповів на "ракетні погрози" Медведєва Міжнародному кримінальному суду
Міжнародний кримінальний суд відреагував на погрози Медведєва і справу Слідкому РФ
Останні новини
07:42
Байден прокоментував плани Росії розмістити ядерну зброю у Білорусі
07:29
Уряд Сербії відправив чотири вантажівки енергодопомоги Україні
07:14
Ворожа розвідувальна рота відмовилася виконувати наказ командування – штаб
06:34
Сили оборони за добу відбили близько 60 атак ворога – зведення
05:58
оновленоВ окупованому Мелітополі пролунали вибухи – мер
05:38
Економіка Росії починає розвалюватися – WSJ
04:40
В ISW порахували, скільки відсотків території Бахмута захопили росіяни
03:55
Пригожин тролить Путіна і хоче показати себе кандидатом у президенти Росії – ISW
02:52
Спротив створив мапу таборів, у які Росія вивозить українських дітей
01:55
США ввели санкції ще проти двох російських компаній
Усі новини...