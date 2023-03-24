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Медведєв почав лякати, що російська армія може піти на Львів

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 березня 2023, 08:45
Медведєв почав лякати, що російська армія може піти на Львів
ДМИТРО МЕДВЕДЄВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Заступник секретаря Радбезу Росії Дмитро Медведєв в інтерв’ю російським пропагандистам заявив, що для того, щоб досягти "цілей" у війні, російська армія може здійснити похід не лише на Київ, але й на Львів.

Джерело: російські пропагандистські інформагентства

Пряма мова Медведєва: "Тут не можна виключати нічого. Якщо до Києва треба дійти - значить, треба йти до Києва, якщо до Львова - значить, треба йти до Львова, для того щоб винищити цю заразу".

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Деталі: За його словами, російське керівництво хоче досягти всіх "цілей" у війні проти України. Медведєв це називає "захистом" територій. "У широкому сенсі цього слова (треба) створити санітарну смугу", - сказав він.

Медведєв також повторив, що Росія воює не з Україною, а з НАТО.  "Скажу лише одне, те, що і так очевидно: Російська Федерація воює не з Україною… наша країна воює з 3,6-мільйонною армією НАТО", - сказав він.

Що було раніше: Напередодні Медведєв брехав, що Україна – це частина Росії, а Захід недооцінив рішучість Кремля почати війну.

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Теми: МедведєвУкраїнавійнаРосія
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