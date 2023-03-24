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Медведев начал пугать, что российская армия может пойти на Львов

Станислав ПогориловПятница, 24 марта 2023, 08:45
Медведев начал пугать, что российская армия может пойти на Львов
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Заместитель секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев в интервью российским пропагандистам заявил, что для того, чтобы достичь "целей" войны, российская армия может осуществить поход не только на Киев, но и на Львов.

Источник: российские пропагандистские информагентства

Прямая речь Медведева: "Здесь нельзя исключать ничего. Если до Киева надо дойти - значит, надо идти в Киев, если до Львова - значит, надо идти до Львова, для того чтобы истребить эту заразу".

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Детали: По его словам, российское руководство хочет достичь всех "целей" в войне против Украины. Медведев это называет "защитой" территорий. "В широком смысле этого слова (надо) создать санитарную полосу", - сказал он.

Медведев также повторил, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО.  "Скажу лишь одно, то, что и так очевидно: Российская Федерация воюет не с Украиной... наша страна воюет с 3,6-миллионной армией НАТО", - сказал он.

Что предшествовало: Накануне Медведев врал, что Украина - это часть России, а Запад недооценил решимость Кремля начать войну.

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Темы: МедведевУкраинавойнаРосcия
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