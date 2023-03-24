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Підозрюваного у держзраді Кузьміна заочно арештували

Ірина БалачукП'ятниця, 24 березня 2023, 10:02
Підозрюваного у держзраді Кузьміна заочно арештували
Ренат Кузьмін. Фото з сайту ВР

Суд обрав екснардепу від ОПЗЖ Ренату Кузьміну, підозрюваному у держзраді, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави.

Джерело: Державне бюро розслідувань у Telegram

Дослівно бюро: "За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави. Його підозрюють у державній зраді".

Деталі: Повідомляється, що під час досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, з березня 2021 року у своїх виступах, повідомленнях у соцмережах та на власному сайті Кузьмін розміщував інформацію, яка мала на меті формувати у суспільстві антиукраїнські настрої.   

Передісторія:

Теми: ДБРКузьмінарештдержзрада
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