Подозреваемого в госизмене Кузьмина заочно арестовали

Суд избрал экс-нардепу от ОПЗЖ Ренату Кузьмину, подозреваемому в госизмене, меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога.

Источник: Государственное бюро расследований в Telegram

Дословно бюро: "По материалам ГБР бывшему народному депутату Ренату Кузьмину суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей (заочно) без альтернативы в виде залога. Его подозревают в государственной измене".

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Детали: Сообщается, что во время досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения РФ размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

В частности, с марта 2021 года в своих выступлениях, сообщениях в соцсетях и на собственном сайте Кузьмин размещал информацию, которая имела целью формировать в обществе антиукраинские настроения.

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