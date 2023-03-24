Нічна атака на Білопілля Сумщини: загинув поліцейський і сторож школи

Уночі росіяни атакували місто Білопілля Сумської області авіаційними бомбами та дронами-камікадзе іранського походження, 2 людини загинуло.

Джерело: пресслужба поліції Сумщини, "Суспільне"

Дослівно: "Сьогодні опівночі внаслідок ворожого обстрілу м. Білопілля Сумського району загинув 37-річний старший лейтенант поліції Вадим Листопад. Під час виконання службових обов'язків інспектор сектору реагування патрульної поліції отримав поранення, несумісні з життям".

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Деталі: Міський голова Білопілля Юрій Зарко повідомив, що під час обстрілу постраждала місцева школа, сторож якої загинув.

За даними Сумської ОВА, також поранені 4 поліцейських та 5 цивільних мешканців Білопільської громади.

Що було раніше: Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що під час атаки в ніч на 24 березня проти України Росія застосувала керовані авіаційні бомби, протирадіолокаційну ракету Х-31 і дрони-камікадзе іранського походження.

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За його словами, зараз це надзвичайно велика загроза, коли керовані плануючі авіаційні бомби можуть летіти далеко, а літаки (що їх випускають) не входять у зону ураження нашої протиповітряної оборони. Таким чином більше десяти цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області.