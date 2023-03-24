Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ночная атака на Белополье Сумщины: погиб полицейский и сторож школы

Станислав ПогориловПятница, 24 марта 2023, 10:33
Ночная атака на Белополье Сумщины: погиб полицейский и сторож школы
Фото: полиция Сумщины

Ночью россияне атаковали город Белополье Сумской области авиационными бомбами и дронами-камикадзе иранского происхождения, 2 человека погибли.

Источник: пресс-служба полиции Сумщины, "Суспільне"

Дословно: "Сегодня в полночь в результате вражеского обстрела г. Белополье Сумского района погиб 37-летний старший лейтенант полиции Вадим Листопад. При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью".

Детали: Городской голова Белополья Юрий Зарко сообщил, что во время обстрела пострадала местная школа, сторож которой погиб.

По данным Сумской ОВА, также ранены 4 полицейских и 5 гражданских жителей Белопольской общины.

Что предшествовало: Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что во время атаки в ночь на 24 марта против Украины Россия применила управляемые авиационные бомбы, противорадиолокационную ракету Х-31 и дроны-камикадзе иранского происхождения.

По его словам, сейчас это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые планирующие авиационные бомбы могут лететь далеко, а самолеты (которые их выпускают) не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны. Таким образом более десяти этих управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьжертвывойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Экономика России начинает разваливаться – WSJ

Пентагон назвал "главную потребность украинцев" на поле боя

Во время боевого задания погиб украинский летчик Кирилюк

Нижняя палата парламента Франции признала Голодомор геноцидом украинского народа

В ВСУ прокомментировали заявление о незначительных успехах РФ в Бахмуте: Ситуация динамичная

В украинской армии появились три роты ударных беспилотников

Все новости...
Сумская область
На Сумщине были слышны звуки взрывов – СМИ
По Сумской области били из гранатометов: за сутки – почти полсотни выстрелов
Обстрелы Сумщины: враг бил по 4 громадам
Последние новости
07:42
Байден прокомментировал планы России разместить ядерное оружие в Беларуси
07:29
Правительство Сербии отправило четыре грузовика энергопомощи Украине
07:14
Вражеская разведывательная рота отказалась выполнять приказ командования – штаб
06:34
Силы обороны за сутки отбили около 60 атак врага – сводка
05:58
ОбновленоВ оккупированном Мелитополе прогремели взрывы – мэр
05:38
Экономика России начинает разваливаться – WSJ
04:40
В ISW подсчитали, сколько процентов территории Бахмута захватили россияне
03:55
Пригожин троллит Путина и хочет показать себя кандидатом в президенты России – ISW
02:52
Сопротивление создало карту лагерей, в которые Россия вывозит украинских детей
01:55
США ввели санкции еще против двух российских компаний
Все новости...