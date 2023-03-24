Ночная атака на Белополье Сумщины: погиб полицейский и сторож школы

Ночью россияне атаковали город Белополье Сумской области авиационными бомбами и дронами-камикадзе иранского происхождения, 2 человека погибли.

Источник: пресс-служба полиции Сумщины, "Суспільне"

Дословно: "Сегодня в полночь в результате вражеского обстрела г. Белополье Сумского района погиб 37-летний старший лейтенант полиции Вадим Листопад. При исполнении служебных обязанностей инспектор сектора реагирования патрульной полиции получил ранения, несовместимые с жизнью".

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Детали: Городской голова Белополья Юрий Зарко сообщил, что во время обстрела пострадала местная школа, сторож которой погиб.

По данным Сумской ОВА, также ранены 4 полицейских и 5 гражданских жителей Белопольской общины.

Что предшествовало: Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил, что во время атаки в ночь на 24 марта против Украины Россия применила управляемые авиационные бомбы, противорадиолокационную ракету Х-31 и дроны-камикадзе иранского происхождения.

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По его словам, сейчас это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые планирующие авиационные бомбы могут лететь далеко, а самолеты (которые их выпускают) не входят в зону поражения нашей противовоздушной обороны. Таким образом более десяти этих управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области.