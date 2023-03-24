Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія вночі атакувала різними засобами, по Сумщині випустили авіаційні бомби

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 березня 2023, 08:54
Росія вночі атакувала різними засобами, по Сумщині випустили авіаційні бомби
Юрій Ігнат фото "АрміяUnform"

Під час атаки в ніч на 24 березня проти України Росія застосувала керовані авіаційні бомби, протирадіолокаційну ракету Х-31 і дрони-камікадзе іранського походження.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Почалося все з вечора, коли противник атакував Одеську область, знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилася і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35 (це російські новітні винищувачі) атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами.

Реклама:

Зараз це надзвичайно велика загроза, коли керовані плануючі авіаційні бомби можуть летіти далеко, а літаки (що їх випускають) не входять у зону ураження нашої протиповітряної оборони.

Таким чином більше десяти цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, їх оголосять військові адміністрації".

Деталі: Крім цього, за словами полковника, під час нічної атаки ворог застосував протирадіолокаційну ракету Х-31.

ВІДЕО ДНЯ

На жаль, були і "Шахеди", які атакували північ країни і Кривий Ріг. Є влучання в певні об'єкти. Проки що, за попередньою інформацією місцевої влади, без жертв, додав Ігнат.

Теми: ракетний ударРосіявійнаППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ракетний удар
The Guardian показав відео нічної ракетної атаки у Києві та її наслідків
Одещина: вночі над морем збили 8 ракет
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: