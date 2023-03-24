Росія вночі атакувала різними засобами, по Сумщині випустили авіаційні бомби

Під час атаки в ніч на 24 березня проти України Росія застосувала керовані авіаційні бомби, протирадіолокаційну ракету Х-31 і дрони-камікадзе іранського походження.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Почалося все з вечора, коли противник атакував Одеську область, знищено дві ракети Х-59. Також атака продовжилася і з півночі нашої країни, близько 10 літаків Су-35 (це російські новітні винищувачі) атакували Сумську область керованими авіаційними бомбами.

Зараз це надзвичайно велика загроза, коли керовані плануючі авіаційні бомби можуть летіти далеко, а літаки (що їх випускають) не входять у зону ураження нашої протиповітряної оборони.

Таким чином більше десяти цих керованих бомб атакували об'єкти в Сумській області. Там втрати уточнюються, їх оголосять військові адміністрації".

Деталі: Крім цього, за словами полковника, під час нічної атаки ворог застосував протирадіолокаційну ракету Х-31.

На жаль, були і "Шахеди", які атакували північ країни і Кривий Ріг. Є влучання в певні об'єкти. Проки що, за попередньою інформацією місцевої влади, без жертв, додав Ігнат.