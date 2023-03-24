Не тільки Катерина: в Одесі знесуть пам'ятник Горькому
П'ятниця, 24 березня 2023, 13:40
Історико-топонімічна комісія Одеської міськради вирішила демонтувати погруддя пролетарського письменника Максима Горького в однойменному парку та перенести його в інше місце.
Джерело: "Думська"
Деталі: Погруддя письменника було встановлено в однойменному парку у житловому масиві Черьомушкі.
Також демонтують меморіальну дошку Горькому на Спиридонівській вулиці міста.
Пам'ятник перенесуть на іншу локацію, але не повідомляється, куди саме.
Що було раніше: У грудні 2022 року в Одесі демонтували пам'ятники імператриці Катерині ІІ, а також російському полоководцю Олександру Суворову.