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Не тільки Катерина: в Одесі знесуть пам'ятник Горькому

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 березня 2023, 13:40
Не тільки Катерина: в Одесі знесуть пам'ятник Горькому
Фото: "Думская"

Історико-топонімічна комісія Одеської міськради вирішила демонтувати погруддя пролетарського письменника Максима Горького в однойменному парку та перенести його в інше місце.

Джерело: "Думська"

Деталі: Погруддя письменника було встановлено в однойменному парку у житловому масиві Черьомушкі.

Також демонтують меморіальну дошку Горькому на Спиридонівській вулиці міста.

Пам'ятник перенесуть на іншу локацію, але не повідомляється, куди саме.

Що було раніше: У грудні 2022 року в Одесі демонтували пам'ятники імператриці Катерині ІІ, а також російському полоководцю Олександру Суворову.

Теми: Одесадекомунізація
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