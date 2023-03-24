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Не только Екатерина: в Одессе снесут памятник Горькому

Станислав ПогориловПятница, 24 марта 2023, 13:40
Не только Екатерина: в Одессе снесут памятник Горькому
Фото: "Думская"

Историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета решила демонтировать бюст пролетарского писателя Максима Горького в одноименном парке и перенести его в другое место.

Источник: "Думская"

Детали: Бюст писателя был установлен в одноименном парке в жилом массиве Черемушки.

Также демонтируют мемориальную доску Горькому на Спиридоновской улице города.

Памятник перенесут на другую локацию, но не сообщается, куда именно.

Что предшествовало: В декабре 2022 года в Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине ІІ, а также русскому полководцу Александру Суворову.

Темы: Одессадекоммунизация
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