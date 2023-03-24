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У Росії вирішили зміцнювати "скрєпи" – створять посібник для школярів

Ірина БалачукП'ятниця, 24 березня 2023, 14:15
У Росії вирішили зміцнювати скрєпи – створять посібник для школярів
Фото "РИА Новсоти"

У Росії вирішили створити для школярів навчальний посібник із сім'язнавства, покликаний "зміцнювати традиційні цінності".

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і ТАСС

Деталі: Повідомляють, що школярі зможуть знайти в цьому виданні поради щодо побудови стосунків усередині сім'ї, з дітьми, між юнаками та дівчатами, а також допомогу в таких питаннях, як самовизначення тощо.

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Книжку про "традиційні сімейні цінності" для підлітків випустять Інститут вивчення дитинства, сім'ї та виховання і АНО "Азбука сім'ї".

Передісторія: 

  • У лютому під час послання до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін, говорячи про Захід, не зміг оминути тему "духовних скрєпів" – російський диктатор обурився, що західні священники вже благословляють одностатеві шлюби, і пообіцяв захистити російських дітей від "такої деградації".

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Теми: Росіяосвітапропаганда
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