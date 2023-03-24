У Росії вирішили зміцнювати "скрєпи" – створять посібник для школярів
П'ятниця, 24 березня 2023, 15:15
У Росії вирішили створити для школярів навчальний посібник із сім'язнавства, покликаний "зміцнювати традиційні цінності".
Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і ТАСС
Деталі: Повідомляють, що школярі зможуть знайти в цьому виданні поради щодо побудови стосунків усередині сім'ї, з дітьми, між юнаками та дівчатами, а також допомогу в таких питаннях, як самовизначення тощо.
Книжку про "традиційні сімейні цінності" для підлітків випустять Інститут вивчення дитинства, сім'ї та виховання і АНО "Азбука сім'ї".
Передісторія:
- У лютому під час послання до Федеральних зборів президент Росії Володимир Путін, говорячи про Захід, не зміг оминути тему "духовних скрєпів" – російський диктатор обурився, що західні священники вже благословляють одностатеві шлюби, і пообіцяв захистити російських дітей від "такої деградації".