У Росії вирішили зміцнювати "скрєпи" – створять посібник для школярів

У Росії вирішили створити для школярів навчальний посібник із сім'язнавства, покликаний "зміцнювати традиційні цінності".

Джерело: російські пропагандистські видання "РИА Новости" і ТАСС

Деталі: Повідомляють, що школярі зможуть знайти в цьому виданні поради щодо побудови стосунків усередині сім'ї, з дітьми, між юнаками та дівчатами, а також допомогу в таких питаннях, як самовизначення тощо.

Книжку про "традиційні сімейні цінності" для підлітків випустять Інститут вивчення дитинства, сім'ї та виховання і АНО "Азбука сім'ї".

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