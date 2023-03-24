В России решили укреплять "скрепы" – создадут пособие для школьников

В России решили создать для школьников учебное пособие по семьеведению, призванное "укреплять традиционные ценности".

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС

Детали: Сообщается, что школьники смогут найти в этом издании советы по построению отношений внутри семьи, с детьми, между юношами и девушками, а также помощь в таких вопросах, как самоопределение и пр.

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Книжку о "традиционных семейных ценностях" для подростков выпустят Институт изучения детства, семьи и воспитания и АНО "Азбука семьи".

Предыстория:

В феврале во время послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин, говоря о Западе, не смог оминуть тему "духовных скрепов" – российский диктатор возмутился, что западные священники уже благословляют однополые браки, и пообещал защитить российских детей от "такой деградации".