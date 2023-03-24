В России решили укреплять "скрепы" – создадут пособие для школьников

В России решили создать для школьников учебное пособие по семьеведению, призванное "укреплять традиционные ценности".

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и ТАСС

Детали: Сообщается, что школьники смогут найти в этом издании советы по построению отношений внутри семьи, с детьми, между юношами и девушками, а также помощь в таких вопросах, как самоопределение и пр.

Книжку о "традиционных семейных ценностях" для подростков выпустят Институт изучения детства, семьи и воспитания и АНО "Азбука семьи".

Предыстория: