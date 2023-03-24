Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала нарушения прав человека в Украине на фоне войны, в частности казни военнопленных обеими сторонами вооруженного конфликта.

Источник: Мониторинговая миссия ООН по правам человека, "Радио Свобода"

Детали: Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер 24 марта представила два новых доклада: об обращении с военнопленными и о ситуации с правами человека в Украине в целом.

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Ответственность за продолжение нарушений она возложила на "обе стороны конфликта".

Прямая речь Богнер: "Жестокость и масштабное воздействие на гражданское население, которые мы наблюдали в течение последнего года, будут продолжаться, если обе стороны конфликта не обеспечат полное соблюдение международного гуманитарного права".

Детали: Миссия ООН, в частности, обеспокоена произвольными казнями 25 российских и 15 украинских военнопленных,о которых ей стало известно.

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Богнер уточнила, что ее команда опросила более 400 военнопленных, примерно по 200 с каждой стороны. При этом, добавила она, Украина предоставила экспертам ООН беспрепятственный конфиденциальный доступ к официальным местам интернирования российских военнопленных, а Россия такого доступа не предоставила.

Прямая речь: "Начну с российских военнослужащих, находящихся в плену в Украине. Мы глубоко обеспокоены зафиксированными нами произвольными казнями до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, которые были совершены ВСУ. Часто это происходило сразу после захвата в плен на поле боя.

Хотя нам известно, что органы власти Украины начали расследование по пяти случаям, что охватывает 22 жертвы, мы не располагаем данными о судебных производствах в отношении предполагаемых виновников".

Детали: По словам Богнер, почти половина из 229 российских военнопленных, с которыми разговаривали члены миссии, заявляли о пытках или жестоком обращении с ними. Большинство таких случаев происходили на первых этапах задержания и допроса, уточнила она.

Прямая речь: "Относительно обращения с украинскими военнопленными – мы также глубоко обеспокоены произвольными казнями 15 украинских военнопленных вскоре после того, как они были захвачены в плен российскими войсками. ЧВК "Вагнер" осуществило 11 из таких казней".

Детали: По данным ООН, большинство украинских военнопленных, попавших в плен во время боя, перед интернированием подвергались пыткам и жестокому обращению.

"Военные РФ и сотрудники ФСБ пытали их для получения военной информации, запугивания, унижения и мести, отмечается в докладе... Пытки включали избиения, пытки электрическим током, в некоторых случаях – нанесение огнестрельных или колотых ран. Распространенным явлением была имитация казни", – отметила Богнер.

По ее словам, "условия содержания многих украинских военных были шокирующими", а доступ к медицинской помощи часто был недостаточным или его вообще не было.

В докладе указано, что пятеро украинских военнопленных умерли во время интернирования из-за отсутствия медицинской помощи.

"Количество задокументированных случаев пыток и жестокого обращения во время интернирования, в пенитенциарных учреждениях шокирует, более 84% людей подверглись такому обращению. Работники этих учреждения подвергали этих пленных так называемым "приветственным избиениям" по их прибытии, регулярно били, пытали электрическим током во время проверок в камерах или во время прогулок по территории учреждений", – заявила Богнер.

Она добавила, что бывшие украинские военнопленные сообщили, что боялись еженедельных походов в душ, которые неизбежно завершались избиением и унижением, часто с сексуальным подтекстом.

"Когда нарушения происходят, нужно принимать необходимые меры прежде всего в рядах самой армии, а также через проведение полных и эффективных расследований, привлечение к ответственности виновных и тех, кто ими командует", – сказала глава миссии ООН.

Кроме того, с 24 февраля 2022 года миссия ООН задокументировала 621 случай "насильственных исчезновений" и "произвольных задержаний" гражданских лиц российскими военными и 91 аналогичный случай, совершенный украинскими силовыми структурами.

Из 127 опрошенных гражданских лиц, которые были ранее задержаны россиянами, 90% подверглись пыткам и жестокому обращению. Из 73 опрошенных жертв другой стороны 53% подверглись пыткам или жестокому обращению со стороны представителей Вооруженных сил и правоохранительных органов Украины, сказала Богнер.

Напомним: По состоянию на 19 марта Управление верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило гибель 8 317 и ранения 13 892 гражданских людей в Украине в результате полномасштабного вторжения России. В организации отмечают, что реальное число погибших значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и многие сообщения все еще требуют подтверждения.

16 марта в Женеве эксперты Независимой международной следственной комиссии ООН представили доклад о собранных свидетельствах нарушений международного права прав человека и международного гуманитарного права в течение последнего года полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как отметили комиссары, многие факты – умышленные убийства, нападения на мирных жителей, незаконные заключения, пытки, изнасилования, принудительное перемещение и депортация детей – составляют военные преступления.

Когда журналисты уточнили у главы комиссии Эрика Мёсе, можно ли считать приведенные факты геноцидом, он ответил, что пока таких доказательств не нашел. Однако вопрос требует дальнейшего расследования, добавил он.