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Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Олена РощінаП'ятниця, 24 березня 2023, 19:42
Український омбудсмен відповів ООН щодо порушень прав російських полонених
Дмитро Лубінець, фото з його Telegram

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець не згоден із висновками Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні щодо того, що українська сторона порушує права російських військовополонених, і вимагає доказів страт. 

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець у Telegram

Деталі: Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні 24 березня презентувала дві нові доповіді – про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні за шість місяців до 31 січня 2023 року. 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини зазначив, що висновки місії підтверджують скоєння Росією масових воєнних злочинів на території України, порушення прав людини та нехтування всіма нормами міжнародного гуманітарного права.

Загибель та поранення мирних громадян, свавільні затримання, напади, страти, насильницькі зникнення, катування, сексуальне насильство – такі злочинні дії вчиняє агресор, уточнив Лубінець. 

Що ж до поводження з військовополоненими, то омбудсмен поцікавився доказами провини українських військових.

Пряма мова: "Дивно, що під час неодноразових особистих зустрічей з головою Місії Матільдою Богнер та постійною координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун жодного разу ними не було порушено питання поводження з російськими військовополоненими. 

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До того ж, хотілося б почути беззаперечні факти та аргументи, на яких ґрунтуються висновки Місії стосовно ймовірних порушень з боку української сторони.

Ще раз наголошую – Україна дотримується Женевських конвенцій, міжнародного права й  відкрита для міжнародних організацій.    

Це Росія злочинно вторглася на нашу землю, вбиває та викрадає українських громадян і досі блокує доступ до наших військовополонених. Масштаби нелюдського поводження та катування – приховуються".  

Деталі: Лубінець закликав ООН, а також всю світову спільноту тиснути на РФ та вимагати допуску до місць утримання українських військовополонених.

Теми: війнаполоненіправа людиниООН
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