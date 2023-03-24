Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не согласен с выводами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине относительно того, что украинская сторона нарушает права российских военнопленных, и требует доказательств казней.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

Детали: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 24 марта представила два новых доклада – об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января 2023 года.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что выводы миссии подтверждают совершение Россией массовых военных преступлений на территории Украины, нарушение прав человека и пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.

Гибель и ранения мирных граждан, произвольные задержания, нападения, казни, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное насилие – такие преступные действия совершает агрессор, уточнил Лубинец.

Что касается обращения с военнопленными, то омбудсмен поинтересовался доказательствами вины украинских военных.

Прямая речь: "Странно, что во время неоднократных личных встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун ни разу ими не был затронут вопрос обращения с российскими военнопленными.

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К тому же, хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии относительно вероятных нарушений со стороны украинской стороны.

Еще раз подчеркиваю – Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций.

Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пыток – скрываются".

Детали: Лубинец призвал ООН, а также все мировое сообщество оказывать давление на РФ и требовать допуска к местам содержания украинских военнопленных.