Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Елена РощинаПятница, 24 марта 2023, 19:42
Украинский омбудсмен ответил ООН на счет нарушений прав российских пленных
Дмитрий Лубинец, фото из его Telegram

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не согласен с выводами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине относительно того, что украинская сторона нарушает права российских военнопленных, и требует доказательств казней. 

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

Детали: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 24 марта представила два новых доклада – об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января 2023 года. 

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что выводы миссии подтверждают совершение Россией массовых военных преступлений на территории Украины, нарушение прав человека и пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.

Гибель и ранения мирных граждан, произвольные задержания, нападения, казни, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное насилие – такие преступные действия совершает агрессор, уточнил Лубинец. 

Что касается обращения с военнопленными, то омбудсмен поинтересовался доказательствами вины украинских военных.

Прямая речь: "Странно, что во время неоднократных личных встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун ни разу ими не был затронут вопрос обращения с российскими военнопленными. 

ВИДЕО ДНЯ

К тому же, хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии относительно вероятных нарушений со стороны украинской стороны.

Еще раз подчеркиваю – Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций.    

Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пыток – скрываются".  

Детали: Лубинец призвал ООН, а также все мировое сообщество оказывать давление на РФ и требовать допуска к местам содержания украинских военнопленных.

Темы: войнапленныеправа человекаООН
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
война
Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине
ВСУ поразили пункты управления, склад БК и артподразделение РФ – Генштаб
Россияне с дрона сбросили взрывчатку на админздание в Бериславе
Последние новости
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
14:53
фотоСБУ задержала трех коллаборантов: среди них чиновница горсовета и псевдомилиционер
Все новости...