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Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Елена РощинаПятница, 24 марта 2023, 18:42
Украинский омбудсмен ответил ООН на счет нарушений прав российских пленных
Дмитрий Лубинец, фото из его Telegram

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец не согласен с выводами Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине относительно того, что украинская сторона нарушает права российских военнопленных, и требует доказательств казней. 

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram

Детали: Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине 24 марта представила два новых доклада – об обращении с военнопленными и общей ситуации с правами человека в Украине за шесть месяцев до 31 января 2023 года. 

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отметил, что выводы миссии подтверждают совершение Россией массовых военных преступлений на территории Украины, нарушение прав человека и пренебрежение всеми нормами международного гуманитарного права.

Гибель и ранения мирных граждан, произвольные задержания, нападения, казни, насильственные исчезновения, пытки, сексуальное насилие – такие преступные действия совершает агрессор, уточнил Лубинец. 

Что касается обращения с военнопленными, то омбудсмен поинтересовался доказательствами вины украинских военных.

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Прямая речь: "Странно, что во время неоднократных личных встреч с главой Миссии Матильдой Богнер и постоянным координатором системы ООН в Украине Дениз Браун ни разу ими не был затронут вопрос обращения с российскими военнопленными. 

К тому же, хотелось бы услышать неоспоримые факты и аргументы, на которых основываются выводы Миссии относительно вероятных нарушений со стороны украинской стороны.

Еще раз подчеркиваю – Украина придерживается Женевских конвенций, международного права и открыта для международных организаций.    

Это Россия преступно вторглась на нашу землю, убивает и похищает украинских граждан и до сих пор блокирует доступ к нашим военнопленным. Масштабы бесчеловечного обращения и пыток – скрываются".  

Детали: Лубинец призвал ООН, а также все мировое сообщество оказывать давление на РФ и требовать допуска к местам содержания украинских военнопленных.

Темы: войнапленныеправа человекаООН
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