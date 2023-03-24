Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

Російська окупаційна влада Криму розпочала евакуацію з захопленого півострова, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Джерело: Андрій Юсов в ефірі телеканалу "Freeдом", якого цитує ГУР

Деталі: Представник ГУР МО України повідомив, що російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

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"Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Але це вже як мем про те, що "спецоперація" йде за планом...", – сказав Юсов.

Пряма мова: "Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є"

Деталі: Представник воєнної розвідки України зазначив, що напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду, – і це стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

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Пряма мова: "Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму".