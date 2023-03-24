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Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

Елена РощинаПятница, 24 марта 2023, 20:15
Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР
Андрей Юсов, фото - Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Российские оккупационные власти Крыма начали эвакуацию с захваченного полуострова, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Источник: Андрей Юсов в эфире телеканала "Freeдом", которого цитирует ГУР

Детали: Представитель ГУР МО Украины сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и вывозят свои семьи из Крыма.

"Но другим, рядовому составу, говорят: не переживайте, все спокойно, все под контролем... Но это уже как мем о том, что "спецоперация" идет по плану…", – сказал Юсов.

Прямая речь: "Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто связал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом. Крым лучше покидать, пока такая возможность есть".

Детали: Представитель военной разведки Украины отметил, что накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение о том, что им необходимо готовиться к выезду, – и это касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.

Прямая речь: "Для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и произойдет в ближайшее время. Поэтому всем тем, кто работает на Россию, действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма".

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Темы: Крымоккупацияразведка
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