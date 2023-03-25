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Херсонська міськрада закликала жителів громади евакуюватися

Ольга Глущенко Субота, 25 березня 2023, 00:22
Херсонська міськрада закликала жителів громади евакуюватися
Херсонці після звільнення міста, фото Дмитра Ларіна, УП

Через постійні ворожі обстріли росіян населених пунктів Херсонської громади жителів закликають евакуюватися.

Джерело: Херсонська МВА

Дослівно: "Російські війська продовжують тероризувати нашу територіальну громаду. Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра.

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Через постійні атаки там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання.

Найкращий варіант убезпечити себе та своїх близьких – евакуюватися до більш безпечних регіонів".

Деталі: У МВА повідомили подробиці про можливості евакуації. Зокрема, у безпечніші регіони з Херсонської громади можна виїхати автобусом і потягом.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У п'ятницю, 24 березня, російські окупанти вчергове обстріляли Херсон: зазнали поранень двоє чоловіків, які перетинали Дніпровські плавні, один із них помер.

Теми: Херсонвійнаобстрілевакуація
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