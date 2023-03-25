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Херсонский горсовет призвал жителей общины эвакуироваться

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 марта 2023, 01:22
Херсонский горсовет призвал жителей общины эвакуироваться
Херсонцы после освобождения города, фото Дмитрия Ларина, УП

Из-за постоянных вражеских обстрелов россиян населенных пунктов Херсонской громады жителей призывают эвакуироваться.

Источник: Херсонская ГВА

Дословно: "Российские войска продолжают терроризировать нашу территориальную общину. Больше всего страдают населенные пункты, находящиеся у Днепра.

Из-за постоянных атак там практически невозможно обеспечить устойчивое тепло- и водоснабжение.

Лучший вариант обезопасить себя и своих близких - эвакуироваться в более безопасные регионы".

Детали: В ГВА сообщили подробности о возможностях эвакуации. В частности, в более безопасные регионы из Херсонской громады можно выехать автобусом и поездом.

Напомним: В пятницу, 24 марта, российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон: получили ранения двое мужчин, которые пересекали Днепровские плавни, один из них умер.

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Темы: Херсонвойнаобстрелэвакуация
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