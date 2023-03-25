У Росії викликає "значне занепокоєння" інформація про можливий контрнаступ України – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що інформаційний простір Росії "зі значним занепокоєнням" реагує на повідомлення про сповільнення російських операцій і можливий контрнаступ Сил оборони.

Джерело: ISW

Деталі: За даними інституту, у російському інформаційному просторі все частіше лунають повідомлення про підготовку можливого українського контрнаступу.

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 24 березня, що Росії відомо про підготовку українського контрнаступу, і що генштаб країни-агресора готує рішення та заходи реагування на це.

Аналітики зробили висновок, що так званий "великий" російський весняний наступ, схоже, "наближається до кульмінації, і російський інформаційний простір реагує на уповільнення російських операцій і можливість України перехопити ініціативу зі значним занепокоєнням".

"Російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати нові наступальні операції, і малоймовірно, що такі сили існують у достатньому обсязі для того, щоб зробити і те, і інше" – зазначається в огляді інституту.

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Основні висновки ISW за 24 березня: