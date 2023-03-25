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У Росії викликає "значне занепокоєння" інформація про можливий контрнаступ України – ISW

Ольга Глущенко Субота, 25 березня 2023, 03:58
У Росії викликає значне занепокоєння інформація про можливий контрнаступ України – ISW
українські військові, фото: Генштаб ЗСУ

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що інформаційний простір Росії "зі значним занепокоєнням" реагує на повідомлення про сповільнення російських операцій і можливий контрнаступ Сил оборони.

Джерело: ISW

Деталі: За даними інституту, у російському інформаційному просторі все частіше лунають повідомлення про підготовку можливого українського контрнаступу.

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив 24 березня, що Росії відомо про підготовку українського контрнаступу, і що генштаб країни-агресора готує рішення та заходи реагування на це.

Аналітики зробили висновок, що так званий "великий" російський весняний наступ, схоже, "наближається до кульмінації, і російський інформаційний простір реагує на уповільнення російських операцій і можливість України перехопити ініціативу зі значним занепокоєнням".

"Російському військовому командуванню необхідно буде перекинути значну кількість сил на фронт, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати нові наступальні операції, і малоймовірно, що такі сили існують у достатньому обсязі для того, щоб зробити і те, і інше" – зазначається в огляді інституту.

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Основні висновки ISW за 24 березня:

  • Відомі особи в російському інформаційному просторі все частіше створюють інформаційні приводи про підготовку до можливого українського контрнаступу.
  • Окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов, за повідомленнями, створив в окупованому Криму приватну військову компанію, пов'язану з "Вагнером".
  • Деякі російські блогери розкритикували військове командування РФ за те, що воно продовжує наступати на Вугледар неефективними лобовими атаками у стилі "людської хвилі".
  • Президент Росії Володимир Путін провів зустріч з Радою безпеки, щоб показати себе справжнім і ефективним лідером воєнного часу.
  • Російські війська провели обмежені атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
  • Також вони досягли успіхів у Бахмуті та його околицях і  здійснили наземні атаки в районі Авдіївки-Донецька.
  • Генеральний штаб України виправив свою заяву від 23 березня про те, що російські війська відійшли з Нової Каховки в окупованій Херсонській області.
  • Російська окупаційна влада оголосила про створення проросійського мілітаристського молодіжного руху, спрямованого на "промивання мізків" дітям.
  • Міністерство оборони Великобританії (МО Великобританії) повідомило 24 березня, що щонайменше 1000 російських військовослужбовців, які проходили підготовку на 230-му загальновійськовому Обузько-Лесновському полігоні в Бресті, Білорусь, передислокувалися до Росії.

Теми: Росіявійнаконтрнаступ
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