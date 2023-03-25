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В России вызывает "значительное беспокойство" информация о возможном контрнаступлении Украины – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 25 марта 2023, 04:58
В России вызывает значительное беспокойство информация о возможном контрнаступлении Украины – ISW
украинские военные, фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что информационное пространство России "со значительным беспокойством" реагирует на сообщения о замедлении российских операций и возможном контрнаступлении Сил обороны.

Источник: ISW

Детали: По данным института, в российском информационном пространстве все чаще звучат сообщения о подготовке возможного украинского контрнаступления.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 марта, что России известно о подготовке украинского контрнаступления, и генштаб страны-агрессора готовит решения и меры реагирования на это.

Аналитики сделали вывод, что так называемое "большое" российское весеннее наступление, похоже, "приближается к кульминации, и российское информационное пространство реагирует на замедление российских операций и возможность Украины перехватить инициативу со значительным беспокойством".

"Российскому военному командованию необходимо будет перебросить значительное количество сил на фронт, чтобы либо предотвратить кульминацию, либо начать новые наступательные операции, и маловероятно, что такие силы существуют в достаточном объеме для того, чтобы сделать и то, и другое" - отмечается в обзоре института.

Основные выводы ISW за 24 марта:

ВИДЕО ДНЯ
  • Известные лица в российском информационном пространстве все чаще создают информационные поводы о подготовке к возможному украинскому контрнаступлению.
  • Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов, по сообщениям, создал в оккупированном Крыму частную военную компанию, связанную с "Вагнером".
  • Некоторые российские блогеры раскритиковали военное командование РФ за то, что оно продолжает наступать на Угледар неэффективными лобовыми атаками в стиле "человеческой волны".
  • Президент России Владимир Путин провел встречу с Советом безопасности, чтобы показать себя настоящим и эффективным лидером военного времени.
  • Российские войска провели ограниченные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
  • Также они достигли успехов в Бахмуте и его окрестностях и осуществили наземные атаки в районе Авдеевки-Донецка.
  • Генеральный штаб Украины исправил свое заявление от 23 марта о том, что российские войска отошли из Новой Каховки в оккупированной Херсонской области.
  • Российские оккупационные власти объявили о создании пророссийского милитаристского молодежного движения, направленного на "промывание мозгов" детям.
  • Министерство обороны Великобритании (МО Великобритании) сообщило 24 марта, что по меньшей мере 1000 российских военнослужащих, проходивших подготовку на 230-м общевойсковом Обузско-Лесновском полигоне в Бресте, Беларусь, передислоцировались в Россию.

Темы: Росcиявойнаконтрнаступление
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