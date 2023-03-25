В России вызывает "значительное беспокойство" информация о возможном контрнаступлении Украины – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что информационное пространство России "со значительным беспокойством" реагирует на сообщения о замедлении российских операций и возможном контрнаступлении Сил обороны.
Источник: ISW
Детали: По данным института, в российском информационном пространстве все чаще звучат сообщения о подготовке возможного украинского контрнаступления.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил 24 марта, что России известно о подготовке украинского контрнаступления, и генштаб страны-агрессора готовит решения и меры реагирования на это.
Аналитики сделали вывод, что так называемое "большое" российское весеннее наступление, похоже, "приближается к кульминации, и российское информационное пространство реагирует на замедление российских операций и возможность Украины перехватить инициативу со значительным беспокойством".
"Российскому военному командованию необходимо будет перебросить значительное количество сил на фронт, чтобы либо предотвратить кульминацию, либо начать новые наступательные операции, и маловероятно, что такие силы существуют в достаточном объеме для того, чтобы сделать и то, и другое" - отмечается в обзоре института.
Основные выводы ISW за 24 марта:
- Известные лица в российском информационном пространстве все чаще создают информационные поводы о подготовке к возможному украинскому контрнаступлению.
- Оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов, по сообщениям, создал в оккупированном Крыму частную военную компанию, связанную с "Вагнером".
- Некоторые российские блогеры раскритиковали военное командование РФ за то, что оно продолжает наступать на Угледар неэффективными лобовыми атаками в стиле "человеческой волны".
- Президент России Владимир Путин провел встречу с Советом безопасности, чтобы показать себя настоящим и эффективным лидером военного времени.
- Российские войска провели ограниченные атаки вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Также они достигли успехов в Бахмуте и его окрестностях и осуществили наземные атаки в районе Авдеевки-Донецка.
- Генеральный штаб Украины исправил свое заявление от 23 марта о том, что российские войска отошли из Новой Каховки в оккупированной Херсонской области.
- Российские оккупационные власти объявили о создании пророссийского милитаристского молодежного движения, направленного на "промывание мозгов" детям.
- Министерство обороны Великобритании (МО Великобритании) сообщило 24 марта, что по меньшей мере 1000 российских военнослужащих, проходивших подготовку на 230-м общевойсковом Обузско-Лесновском полигоне в Бресте, Беларусь, передислоцировались в Россию.