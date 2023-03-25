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Зеленский: Украина не может начать контрнаступление, поскольку оружия недостаточно

Роман ПетренкоСуббота, 25 марта 2023, 13:34
Зеленский: Украина не может начать контрнаступление, поскольку оружия недостаточно
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНЫЙ, ФОТО ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, которое было запланировано на весну, поскольку сейчас недостаточно оружия.

Источник: Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: Зеленский пояснил, что необходима дополнительная поддержка оружием - боеприпасы и истребители, а потому военные ждут поступления их от партнеров Украины.

Президент добавил, что армия РФ ежедневно выпускает втрое больше снарядов, чем украинские военные.

Напомним: Стремление российских войск стабилизировать линию фронта свидетельствует о возвращении РФ к оборонительному оперативному плану после того как наступательные попытки не принесли убедительных результатов.

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Темы: Зеленскийдеоккупациявойна
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