Зеленский: Украина не может начать контрнаступление, поскольку оружия недостаточно

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, которое было запланировано на весну, поскольку сейчас недостаточно оружия.

Источник: Зеленский в интервью японскому изданию Yomiuri, которого цитирует "Радио Свобода"

Детали: Зеленский пояснил, что необходима дополнительная поддержка оружием - боеприпасы и истребители, а потому военные ждут поступления их от партнеров Украины.

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Президент добавил, что армия РФ ежедневно выпускает втрое больше снарядов, чем украинские военные.

Напомним: Стремление российских войск стабилизировать линию фронта свидетельствует о возвращении РФ к оборонительному оперативному плану после того как наступательные попытки не принесли убедительных результатов.