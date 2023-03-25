Минобороны просит не спрашивать о контрнаступлении

Заместитель министра обороны призывает украинцев не спрашивать у военных, когда состоится контрнаступление, чтобы не мешать им работать.

Источник: Маляр в Facebook

Прямая речь Маляр: "Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление на Харьковщине до его начала.

И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого, кроме военных.

Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий.

Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу".

Детали: Маляр сообщила, что стратегические планы могут обнародовать только президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, а все остальные должны "только цитировать".

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Прямая речь Маляр: "Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам - а как же там контрнаступление, не надо писать блоги на эту тему и посты, не надо вообще публично обсуждать военные планы нашей армии.

У нас один стратегический план - освободить все наши территории".

Напомним: Президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, которое было запланировано на весну, поскольку сейчас недостаточно оружия.