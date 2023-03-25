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Країна піратів: Пєсков підтримав ідею Медведєва красти фільми

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 16:24
Країна піратів: Пєсков підтримав ідею Медведєва красти фільми
Дмитро Пєсков, фото Getty Images

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що згоден з думкою заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який виступив за поширення піратських копій західної інтелектуальної продукції в інтернеті.

Джерело: Пєсков у коментарі журналістам, повідомляє ТАСС

Пряма мова: "Погоджуся з Дмитром Анатолійовичем. Ми ж маємо справу з піратами – [це] ті, хто нас пограбував, ті, хто захопив наші активи, вкрав наші активи... Фраза "піратський контент" уже під іншим соусом має сприйматися".

Деталі: На запитання, чи користується він сам торрентами, Пєсков сказав, що не вміє це робити, але йому скачують фільми з торрентів.

Що передувало: У суботу Медведєв заявив, що вважає правильним для Росії завантажувати і поширювати інтернетом піратські копії творів, які їм недоступні через санкції після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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Теми: Росіяпіратикультура
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