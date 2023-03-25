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Страна пиратов: Песков поддержал идею Медведева воровать фильмы

Катерина ТищенкоСуббота, 25 марта 2023, 16:24
Страна пиратов: Песков поддержал идею Медведева воровать фильмы
Дмитрий Песков, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что согласен с мнением заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который выступил за распространение пиратских копий западной интеллектуальной продукции в интернете.

Источник: Песков в комментарии журналистам, сообщает ТАСС

Прямая речь: "Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами - [это] те, кто нас ограбил, те, кто захватил наши активы, украл наши активы... Фраза "пиратский контент" уже под другим соусом должна восприниматься".

Детали: На вопрос, пользуется ли он сам торрентами, Песков сказал, что не умеет это делать, но ему скачивают фильмы из торрентов.

Что предшествовало: В субботу Медведев заявил, что считает правильным для России скачивать и распространять по интернету пиратские копии произведенийкоторые им недоступны из-за санкций после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Темы: Росcияпиратыкультура
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