Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін звинуватив США у вибухах на "Північних потоках"

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 20:27
Путін звинуватив США у вибухах на Північних потоках
фото Getty Images

Президент РФ Володимир Путін вважає, що за вибухами на "Північних потоках" стоять спецслужби США.

Джерело: Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", повідомляє Інтерфакс

Пряма мова: "Американський журналіст, який став доволі відомим зараз у світі, провів таке розслідування і дійшов, як відомо, висновку про те, що цей вибух на газопроводах був організований спецслужбами США. Я повністю згоден з такими висновками".

Деталі: Також президент РФ заявив, що Росія після запитів до ООН, пов'язаних із виявленням на стику труб "Північного потоку" маячка, отримала відповідь, що цей предмет безпечний, і Москві відмовили в участі в розслідуванні.

Що передувало: 8 лютого американський журналіст Сеймур Херш заявив із посиланням на джерело, що вибухи на трубопроводах здійснено за розпорядженням президента США Джо Байдена. Представники Білого дому і ЦРУ назвали вигадкою повідомлення про те, що керівництво країни нібито розпорядилося організувати вибухи на газопроводах.

На початку березня The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

ВІДЕО ДНЯ

Німецький портал t-online повідомив, що за декілька днів до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу них перебували російські військові кораблі.

Теми: ПутінПівнічний потік-2вибухСША
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  

Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік

У Кремлі прогнозують тривалу гібридну війну, тому росіяни мають "об'єднатися навколо Путіна"

фотоУ Лаврі сотні вірян зібралися на останнє богослужіння УПЦ МП

У Верховній Раді хочуть вдосканалити мобілізаційні заходи

В УПЦ МП пояснили, як зможуть залишитись в Лаврі

Усі новини...
Путін
Росія збирається виробити й модернізувати 1600 танків, погрожує Путін
Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі
Шольц назвав передумову для завершення війни
Останні новини
15:54
Резніков про контрнаступ: Планується на кількох напрямках, може бути у квітні-травні  
15:53
Путін визнав, що санкції шкодять російській економіці
15:50
відеоПутін запевнив росіян, що у 2022 році вони жили довше, ніж зазвичай
15:47
фотоВідомий мандрівник став амбасадором United 24
15:31
Європа дозволила Україні імпортувати більше електроенергії
15:18
Захисники знищили човен російської ДРГ у районі Дніпровських островів
15:18
Нацбанк покращить прогноз зростання економіки на 2023 рік
15:10
Техногіганти скорочують етичні команди для штучного інтелекту: побоювання щодо безпеки
15:06
Дунайське пароплавство може продати свій пасажирський флот через збитки
14:53
фотоСБУ затримала трьох колаборантів: серед них чиновниця міськради та псевдоміліціант
Усі новини...