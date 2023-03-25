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Путін звинуватив США у вибухах на "Північних потоках"

Катерина ТищенкоСубота, 25 березня 2023, 19:27
Путін звинуватив США у вибухах на Північних потоках
фото Getty Images

Президент РФ Володимир Путін вважає, що за вибухами на "Північних потоках" стоять спецслужби США.

Джерело: Путін в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", повідомляє Інтерфакс

Пряма мова: "Американський журналіст, який став доволі відомим зараз у світі, провів таке розслідування і дійшов, як відомо, висновку про те, що цей вибух на газопроводах був організований спецслужбами США. Я повністю згоден з такими висновками".

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Деталі: Також президент РФ заявив, що Росія після запитів до ООН, пов'язаних із виявленням на стику труб "Північного потоку" маячка, отримала відповідь, що цей предмет безпечний, і Москві відмовили в участі в розслідуванні.

Що передувало: 8 лютого американський журналіст Сеймур Херш заявив із посиланням на джерело, що вибухи на трубопроводах здійснено за розпорядженням президента США Джо Байдена. Представники Білого дому і ЦРУ назвали вигадкою повідомлення про те, що керівництво країни нібито розпорядилося організувати вибухи на газопроводах.

На початку березня The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. 

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.

Німецький портал t-online повідомив, що за декілька днів до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу них перебували російські військові кораблі.

Теми: ПутінПівнічний потік-2вибухСША
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