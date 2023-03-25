Путин обвинил США во взрывах на "Северных потоках"

Президент РФ Владимир Путин считает, что за взрывами на "Северных потоках" стоят спецслужбы США.

Источник: Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", сообщает Интерфакс

Прямая речь: "Американский журналист, который стал довольно известным сейчас в мире, провёл такое расследование и пришел, как известно, к выводу о том, что этот взрыв на газопроводах был организован спецслужбами США. Я полностью согласен с такими выводами".

Детали: Отвечая на вопрос, станет ли известна когда-нибудь "правда" о том, что в действительности произошло на газопроводах, и будет ли инцидент реально расследован, он сказал: "Думаю, что этого будет трудно добиться. Но когда-нибудь, наверное, вскроется, что и как было сделано".

Также президент РФ заявил, что Россия после запросов в ООН, связанных с обнаружением на стыке труб "Северного потока" маячка, получила ответ, что этот предмет неопасный, и Москве отказали в участии в расследовании.

Что предшествовало: 8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента США Джо Байдена. Представители Белого дома и ЦРУ назвали выдумкой сообщения о том, что руководство страны якобы распорядилось организовать взрывы на газопроводах.

В начале марта The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведывательного сообщества. Там якобы предполагают, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.

Немецкий портал t-online сообщил, что за несколько дней до взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи них находились российские военные корабли.