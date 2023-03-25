Пригожин заявив, що 5 тисяч в’язнів-"вагнерівців" уже відпустили на свободу

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що після участі у війні проти України за помилуванням вийшло на свободу вже понад 5 тисяч "вагнерівців".

Джерело: Пригожин в аудіокоментарі, поширеному його прес-службою

Пряма мова: "Наразі закінчило контракт із ПВК "Вагнер" і вийшло на свободу за помилуванням понад 5 тисяч осіб".

Деталі: Пригожин стверджує, що серед помилуваних в’язнів-"вагнерівців" повторні злочини протягом місяця скоїли 0,31% осіб.

За його словами, це в 10-20 разів менше, ніж стандартні показники щодо звільнених ув'язнених до війни Росії проти України.

Пригожин заявив, що здебільшого вчинені помилуваними "вагнерівцями" злочини – це "каліцтва різного ступеня тяжкості" людям, які виступають проти війни.

Дані ватажка "вагнерівців" про кількість помилуваних наразі неможливо перевірити.

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Що передувало: 21 березня британська розвідка повідомила, що ближчим часом в’язні-"вагнерівці", які пройшли війну в Україні і вижили, отримають обіцяне помилування і волю, а для російського суспільства їхнє повернення може стати викликом.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що в найближчі тижні ПВК "Вагнер" може втратити більшу частину найманців з числа завербованих в'язнів, оскільки у них закінчуються шестимісячні військові контракти.